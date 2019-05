SAM dringend op zoek naar vrijwilligers

Aalsmeer – Stichting SAM, voortgekomen uit RODE Kruis Aalsmeer, organiseert samen met de zorgcentra Aelsmeer en ’t Kloosterhof op donderdag 23 mei een boottocht. Al ruim 80 mensen hebben zich aangemeld, maar er is groot gebrek aan auto’s of busjes om de mensen van huis op te halen en naar de boot te brengen.

Tussen 9.00 en 10.00 uur ‘s morgens moeten de mensen worden opgehaald en na 1600 uur ’s middags weer naar huis gebracht worden. De organisatoren doen een dringend beroep op een ieder die zich hiervoor beschikbaar wil stellen.

Heeft u tijd en mogelijkheid om een paar mensen op te halen en thuis te brengen? Meld u aan. Bel hiervoor naar Marie Kluinhaar: 06-20893879, naar Wenneke Vooges: 06-30770852 of naar Jan Kwak: 06-53928043.

Nog enkele plaatsen vrij

Er zijn overigens nog plaatsen vrij op de boot voor de tocht op 23 mei. Aanmelden is nog mogelijk tot 12 mei. Dit kan bij de kraam op de braderie zaterdag in het Centrum of bij eerder genoemde personen. Wacht niet te lang, vol is vol. Kijk voor meer informatie op: www.stichtingsam.eu