Rustige jaarwisseling kent tragisch einde in Aalsmeer

Aalsmeer – De jaarwisseling in Aalsmeer en Kudelstaart verliep over het algemeen rustig, vergelijkbaar met voorgaande jaren. Politie en handhaving waren zichtbaar aanwezig en grepen in bij enkele kleine incidenten. Helaas eindigde de nacht met een tragisch ongeval: een 38-jarige inwoner van Aalsmeer kwam om het leven door een vuurwerkongeluk. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht.

Burgemeester Gido Oude Kotte reageert geschokt: “Mijn medeleven gaat uit naar de familie en dierbaren van het slachtoffer. Ook denk ik aan de buurtbewoners die dit vreselijke ongeluk van dichtbij hebben meegemaakt. Tegelijk wil ik mijn grote waardering uitspreken voor de inzet van de hulpdiensten tijdens Oud en Nieuw. Dankzij hun aanwezigheid en snelle optreden bleef het in onze gemeente grotendeels rustig.”

Algemeen beeld

Op Oudejaarsdag reden politie en handhaving surveillancerondes door Aalsmeer en Kudelstaart, onder andere langs kwetsbare plekken zoals de molens. Het straatbeeld was overwegend rustig. De brandweer rukte enkele keren uit voor kleine (container)brandjes, onder andere in de Ophelialaan. In Aalsmeer-Oost en Kudelstaart waren in de avond korte momenten van onrust door groepen jongeren die zwaar vuurwerk afstaken. Deze situaties werden snel onder controle gebracht door politie en handhaving. In totaal is één persoon aangehouden. Het tragische ongeval staat in schril contrast met het verder relatief rustige verloop van de jaarwisseling.

Foto: Brandweer Aalsmeer (containerbrandje in de Ophelialaan).