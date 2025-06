Zaterdag rommelroute en badeendenrace in Hornmeer

Aalsmeer – In de wijk Hornmeer zijn aanstaande zaterdag 28 juni twee evenementen, die elkaar overigens geheel niet ‘bijten’. Vanaf 10.00 uur worden inwoners uitgenodigd om te komen snuffelen in de tuinen en opritten van woningen in diverse straten. Er worden allerlei spulletjes aangeboden door de bewoners. Van spelletjes, speelgoed en boeken tot (kinder)kleding en leuke (handgemaakte) snuisterijen.

Te bezoeken zijn diverse adressen in de Mozartlaan, Rietgorsstraat, Sweelinckstraat, Tartinihof, Vivaldihofje en Jupiterstraat. Een kaartje met hierop alle deelnemers is af te halen bij de Hoogvliet in de Beethovenlaan. Ga aan de wandel of stap op de fiets, zoek de gezelligheid op en wie weet worden nog mooie en bruikbare artikelen gescoord. De rommelroute is tot 15.30 uur.

Even de route onderbreken en naar de vijver in het nieuwe deel van het Hornmeerpark (naast Buurthuis Hornmeer) gaan, is een aanrader. De Lionsclub Aalsmeer houdt hier zaterdag een badeendenrace en de opbrengst is voor twee goede doelen: Scouting Wiol & Willem Barendsz, die toe is aan nieuwe tenten, en stichting Living Memories, die video’s maakt van kinderen die gaan overlijden ter herinnering voor ouders en nabestaanden.

Het spektakel start om 14.30 uur met een optreden van de girlband Unity (met de Aalsmeerse Maud Noordam) en om 15.00 uur zal spreekstalmeester Mike van der Laarse het startsein geven voor de badeendenrace. De eendjes worden op weg geholpen door de Brandweer van Aalsmeer. Direct na de finish vindt de prijsuitreiking plaats. Uiteraard is publiek (ook zij die geen badeenden sponsoren) van harte welkom.