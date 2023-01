Romantische winactie in Aalsmeer Centrum

Aalsmeer – Love is in the air in Aalsmeer Centrum, want 14 februari is het alweer Valentijnsdag. Ongetwijfeld heb je de mooie rode harten al zien in hangen in de winkelstraten, als blijk van dat de ondernemers blij zijn met jou als klant. Ze willen deze mooie dag niet zomaar voorbij laten gaan en organiseren weer een originele winactie. Doe mee en win een walking diner voor twee!

Laat op de facebook- of instagram pagina van Aalsmeer Centrum een berichtje achter waarom je graag met een speciaal iemand het etentje wint of stuur een mailtje met uitleg en je gegevens naar info@aalsmeercentrum.nl. Je kunt je geliefde of een dierbare verrassen, maar ook iemand, die bijvoorbeeld iets extra’s heeft verdiend, verrassen. Maar liefst drie winnaars worden 14 februari geloot en zij mogen met twee personen langs verschillende restaurants in Aalsmeer Centrum wandelen voor respectievelijk een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert met uiteraard de bijbehorende drankjes. De datum van dit walking diner wordt in overleg met de prijswinnaar bepaald.

De ondernemers in Aalsmeer Centrum staan klaar om je te adviseren zodat jij met een origineel Valentijnscadeautje aan komt. Geef een dierbaar iemand iets extra’s en geef een leuke verrassing, stuur een kaartje of ga gezellig lunchen of dineren. En kom je zaterdag 11 februari naar Aalsmeer Centrum? Dan kun jij zomaar verrast worden door het promotieteam die lekkere chocolade hartjes uitdeelt.