Rob Visscher nieuwe hoofdtrainer bij VZOD

Kudelstaart – Korfbalvereniging VZOD is trots te kunnen melden dat Rob Visscher vanaf augustus aan het roer komt te staan als hoofdtrainer en coach van de seniorenselectie.

Rob is geen onbekende voor de club; in het verleden is Rob als trainer van de junioren-selectie aan VZOD verbonden geweest. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als trainer en coach binnen de korfbalsport.

Rob heeft de visie om samen met deze jonge selectie aan de slag te gaan, waar leren en verkennen een hoofddoel is. Met andere woorden: waar liggen de sterke en zwakke punten van de selectie? Daarvan uit gaande wordt verder gebouwd, zodat op termijn het eerste en tweede door kunnen groeien naar een hogere klasse.

Daarbij is het ook belangrijk om een hechte groep te maken en te behouden die plezier in trainen heeft en in de wedstrijden. Ook junioren kunnen dan makkelijk doorstromen en zo zal de hele vereniging op niveau kunnen blijven en investeren in zichzelf. Voor volgend seizoen is handhaving op stabiele basis in de tweede klasse het eerste doel.