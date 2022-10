Rijzenspelers verrassen met ‘In voor en tegenspoed’

Rijsenhout – ‘In voor en tegenspoed’, van Robbert Jan Proos, is het nieuwste stuk dat Toneelgezelschap de Rijzenspelers heeft gespeeld. De première van zaterdag 29 oktober zorgde voor verfrissende en verrassende wendingen, precies zoals een komedie hoort te worden gespeeld.

Karlijn en Michel gaan trouwen. Geweldig nieuws, maar ze kennen elkaar pas twee maanden. Daar vindt de buitenwacht natuurlijk wel iets van, want trouwen dat doe je weloverwogen. Of zoals de ambtenaar van de burgerlijke stand, sterk neergezet door Ingrid Eekhoff, memoreert: “U zegt ja tegen elkaar voor de rest van uw leven.” De voorstelling start in de kroeg met het vrijgezellenfeest zonder Karlijn. Een scene met prachtig samenspel door Brigitte Mes, Wietske Pet en Melina Eekhoff. De ouders van Michel en Karlijn besluiten om elkaar toch nog even snel te leren kennen voor de bruiloft, zodat die verrassing in elk geval bespaard blijft bij de feestelijke dag. De avond met de ouders, een geweldige (of gewelddadige) rol van Jeroen Rinkel, Arjo Lanser en Marianne Arendse, loopt over het randje.

Uiteindelijk is dan toch ook het feestelijke bruidspaar te zien, in het gemeentehuis ter voorbereiding in allerijl voor de huwelijksdag. Een debuut in een grote rol voor Denise Lanser en Renzo Koolhaas. De Rijzenspelers zijn twee zeer talentvolle spelers rijker waarmee de club fantastische jaren vooruit kan. En dan is er de bijzondere rol van Colette Lanser, mooi ingetogen spel, die een verbindende factor is tussen de drie eenakters. ‘In voor en tegenspoed’ wordt gekarakteriseerd als een tragikomedie, en dat is het! In een hoog tempo en welhaast soms met veel geweld worden de komische, bij vlagen hilarische momenten, afgewisseld met serieuze en intieme ogenblikken die binnenkomen. De spelers hadden de zaal in hun broekzak! Regie is in handen van Remco Brandt en zijn inbreng is duidelijk zichtbaar in decor, spel en kenmerkend de muziek.

‘In voor en tegenspoed’ wordt nog twee keer gespeeld op vrijdag 4 en op zaterdag 5 november in dorpshuis De Reede in de Schouwstraat 14. Aanvang 20.00 uur. Kaarten kunnen gereserveerd worden via de website van de Rijzenspelers: www.rijzenspelers.nl of telefonisch: 0297-327840.