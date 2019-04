Rijsenhout Run een groot succes!

Rijsenhout – De zesde editie van de Rijsenhout Run was zondag 7 april weer een groot succes. Deze editie was er een 5 en 10 kilometer en de sponsorloop en er was ook een wandeltocht van 5 kilometer uitgezet. Dit alles om zoveel mogelijk geld op te halen voor al het goede werk dat gedaan wordt door de CliniClowns. Om 11.00 uur werd het startschot gegeven voor de 10 kilometer, gevolgd door de 5 kilometer. Tussen 11.30 en 12.00 uur was het de beurt aan de wandelaars om het prachtige parcours te verkennen dat deels over het terrein van Van der Valk gelopen mocht worden. Kinderen konden zich tussendoor vermaken met de sport- en spelmaterialen van Team Sportservice Haarlemmermeer.

CliniClowns

De sponsorloop voor de kinderen van het basisonderwijs vormde het sluitstuk van deze prachtige dag die in het geheel in het teken stond van het ophalen van zoveel mogelijk geld voor de CliniClowns.

Voor deelname aan de run en het wandelen werd 1 euro per kilometer gevraagd en voor de sponsorloop zijn de kinderen bij alle familie, vrienden en bekenden langs geweest, om zich voor een zo hoog mogelijk bedrag te laten sponseren. Door al deze enthousiaste mensen is er meer dan 2.000 euro opgehaald voor de CliniClowns.

Heel trots

De organisatie is heel trots op alle deelnemers en donateurs die gesponsord hebben en de Run mogelijk hebben gemaakt, zodat er voor veel zieke kinderen en mensen met dementie afleiding en plezier kan worden geregeld wat zorgt voor geluksmomenten. Met uw donatie geeft u vrolijkheid, ontspanning, zelfvertrouwen en kracht. Een lach laat je beter voelen, iedereen hartelijk bedankt!