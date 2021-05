Rijnland draagt bij aan veiligheid Waterfront

Aalsmeer – Woensdag heeft het hoogheemraadschap van Rijnland een vlag overhandigd waarmee de samenwerking met de gemeente Aalsmeer aan het Waterfront is bezegeld. Namens het hoogheemraadschap was bestuurder Ineke van Steensel aanwezig, de vlag werd in ontvangst genomen door wethouder Bart Kabout. Het hoogheemraadschap van Rijnland draagt bij aan de veiligheid van de waterkering.

De eerste fase van het project Waterfront is vrijwel afgerond. Vanaf 1 juni is het verlengde strand open voor bezoekers. De grootste uitdaging van het Waterfront vormde vooral de aanleg van de wandelboulevard op de veengrond van de Westeinderplassen.

Veiligheid door dijkverbetering

Tegelijk met de aanleg van het mooie zandstrand en de boulevard wordt een dijkverbetering gerealiseerd. “Het is mooi dat Rijnland goed kan samenwerken met de gemeente Aalsmeer”, zegt Ineke van Steensel van het hoogheemraadschap. “Er is, zoals op veel plekken in West-Nederland, sprake van een slappe bodem. Met onze kennis kunnen we samen met de gemeente en de aannemer zorgen voor de veiligste oplossingen.” Ook voor wethouder Bart Kabout is de bijdrage van het hoogheemraadschap zeer welkom. “Rijnland draagt bij aan de veiligheid van de waterkering met als doel dat de bewoners van Aalsmeer de komende decennia droge voeten houden”, zegt Kabout. “Dijkverbetering en verfraaiing van ons recreatiegebied aan de plassen gaan op deze manier hand in hand.”

Vlag met contouren Waterfront

De officiële bezegeling van de samenwerking tussen het hoogheemraadschap en de gemeente vond woensdag plaats door het uitrollen van een vlag met daarop de contouren van het Waterfront. Ook Stichting Leefomgeving Schiphol levert een substantiële bijdrage aan het project.

Foto: Ineke van Steensel van Rijnland en wethouder Bart Kabout met de Waterfront-vlag.