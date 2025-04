Rick FM vierde 35-jarig bestaan

Uithoorn/De Kwakel – Rick FM heeft het 35-jarig bestaan als legale lokale omroep gevierd. Het station begon met maar enkele uren radio per week op de zaterdagmiddag, zondag en dinsdagmiddag. Later werd dat uitgebreid tot het hele weekend, kwamen er jongerenprogramma’s bij op de avonden en uiteindelijk na jaren werd Rick FM een omroep die 24 uur per dag uitzond. Dat betekende ook een grote verandering in apparatuur. Het heeft allemaal te maken met de komst van computers. Van banden en cassettes en elpees naar mp3’s en automatische uitzendsystemen. En uiteraard zijn tegenwoordig de website en sociale media net zo belangrijk.

Alle aanpassingen kostten wel geld en dankzij het toenmalig bestuur is een faillissement afgekeerd. Dat bestuur met daarin Jeroen Könst, Erik Schootemeijer, Pieter Koppenol en Rolf Polak was ook twee uur lang op de radio te horen. In de receptie die daarop volgde, werden ze in het zonnetje gezet en benoemd tot erelid van Rick FM. Eerder was Mark van Bemmelen (Peter de Wit) al onderscheiden als erelid. Daarmee komt de stand dus op vijf. Ook werd officieel afscheid genomen van social mediaredacteur en PR-man Hans Busscher, die er na dertien jaar mee ophoudt.

Op de foto: Rick FM heeft het 35-jarig bestaan als legale lokale omroep gevierd. Het bestuur is in het zonnetje gezet. Foto: aangeleverd.