Reünie voor jeugd uit de jaren ‘70 in Wilnis: aanmelden nu mogelijk

Wilnis – In Wilnis vindt vrijdag 31 oktober een bijzondere reünie plaats voor iedereen die in de jaren ’70 actief was bij jeugdverenigingen als CJV, GHJV, het koor Zingend Getuigen of de Soos. De organisatie roept oud-leden en bezoekers op zich aan te melden via het formulier dat beschikbaar is op de website van de Ontmoetingskerk Wilnis.

De voorbereidingen zijn in volle gang: locatie en datum zijn vastgelegd, het programma krijgt vorm en de inschrijving is geopend. De reünie belooft een feest der herkenning te worden, met ruimte voor ontmoeting, herinneringen ophalen en het herbeleven van de tijd van De Schakel, De Soos, de Club en het Koor. “We gaan kletsen, praten, filosoferen en misschien zelfs nog een lied zingen,” aldus de organisatie.

Na een gezamenlijke lunch staan er diverse activiteiten op het programma, waaronder een quiz, puzzeltocht of een wandeling door het dorp, georganiseerd door oud-leden. De dag wordt afgesloten met een warm buffet bij Rolf en Aartje, gevolgd door een korte viering in de Ontmoetingskerk en De Schakel. Deze afsluiting is ook toegankelijk voor gemeenteleden en andere belangstellenden. Om 20.00 uur start de viering, mogelijk met een optreden van een kleine groep van Zingend Getuigen. Daarna is er gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie en thee.

De organisatie doet tevens een oproep aan inwoners van Wilnis om logeerplekken aan te bieden aan reünisten die van ver komen. Aanmelden voor de reünie kan via het formulier op de website van de Ontmoetingskerk Wilnis, onder het kopje ‘Reünie Zingend Getuigen’. Na betaling van de kosten ligt er bij binnenkomst een naamkaartje klaar. Voor meer informatie en updates verwijst de organisatie naar de website en Facebookpagina van de Ontmoetingskerk Wilnis.

Op de foto: Reünie in de Ontmoetingskerk in Wilnis. Foto: archief.