Respecteer de invalidenparkeerplaats

Abcoude – Regelmatig is het raak op het Markvelt in Abcoude. Terwijl klanten hun visje halen bij Cas Buys, staan er steevast auto’s geparkeerd op de invalidenparkeerplaatsen; zonder enige vorm van vergunning. Alsof het slechts een suggestie is, geen wettelijk recht. Maar dat is het wel. En het wordt hoog tijd dat we dat met z’n allen weer gaan beseffen.

Essentiële voorziening

Een invalidenparkeerplaats is er niet voor het gemak van de haastige haringliefhebber. Het is een essentiële voorziening voor mensen met een beperking, die vaak afhankelijk zijn van die ene plek dicht bij de ingang. Als die plek bezet is door iemand zonder vergunning, betekent dat voor de rechtmatige gebruiker soms simpelweg: geen toegang. Geen visje, geen boodschap, geen zelfstandigheid.

Wat veel mensen niet lijken te beseffen, is dat dit geen onschuldige fout is. In 2025 bedraagt de boete voor het onterecht parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats maar liefst € 500,– exclusief € 9,– administratiekosten. Dat is geen kleinigheidje meer. En terecht. Want het gaat hier om meer dan een parkeerplek. Het gaat om respect, om inclusie, om gelijke toegang tot de openbare ruimte.

De gemeente De Ronde Venen zou er goed aan doen om hier strenger op te handhaven. Een paar gerichte controles op drukke momenten zouden al een krachtig signaal afgeven. En misschien is het tijd voor extra bebording of markering, zodat niemand zich nog kan verschuilen achter het excuus van: ‘Ik had het niet gezien.’ Respect begint bij kleine daden. En soms is het simpelweg: even een stukje verder lopen.

Op de foto: Een invalidenparkeerplaats is er niet voor het gemak van de haastige haringliefhebber. Foto: aangeleverd.