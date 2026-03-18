Repair Cafés aanwezig op circulaire markt Abcoude

Abcoude – In Nederland vindt van 19 tot en met 27 maart de ‘Week van de Circulaire Economie’ plaats. Tijdens deze landelijke campagneweek laten bedrijven, organisaties en initiatieven zien hoe we slimmer met grondstoffen kunnen omgaan en afval kunnen verminderen. Ook lokaal wordt hier aandacht aan besteed. Op de duurzaamheidsmarkt in Abcoude op 21 maart – van 12.00 tot 14.00 uur op het Kerkplein bij de Dorpskerk – zijn vrijwilligers van de Repair Cafés van Stichting Samens aanwezig om bezoekers te helpen hun spullen een tweede leven te geven. Bezoekers kunnen gratis langskomen met kleine reparaties.

Zo is er een reparateur die Linux op laptops kan installeren, iemand die kapotte sieraden herstelt, en een reparateur die beschadigde kleding repareert. Op deze manier laten de Repair Cafés zien dat veel spullen helemaal niet weggegooid hoeven te worden. Verder zijn er onder meer stands van de Wereldwinkel (Fairtrade), Both met duurzaam brood, gemeente De Ronde Venen, NME Woudreus, Energieke Rondeveners en anderen. Verder is er een uitgebreid kinder- en publieksprogramma.

Hergebruik centraal

De ‘Week van de Circulaire Economie’ is een initiatief waarbij onder andere organisaties, gemeenten en ondernemers samenwerken om circulair denken en doen te stimuleren. Centraal staat het hergebruiken van materialen, het verminderen van afval en het slimmer omgaan met grondstoffen. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd om mensen te inspireren zelf ook circulair aan de slag te gaan. De circulaire markt op 21 maart in Abcoude is daar een praktisch voorbeeld van: bezoekers kunnen direct ervaren hoe repareren bijdraagt aan een duurzamere samenleving.

Op de foto: De stand van Energieke Rondeveners verleden jaar. Foto: Lionsclub Abcoude-Baambrugge.