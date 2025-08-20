De Ronde Venen – Een kapotte Senseo, een defecte broodrooster of een broek met een gat erin: het zijn alledaagse problemen die vaak leiden tot verspilling. Maar in De Ronde Venen is er een plek waar repareren weer de norm is. Het Repair Café, dat elke tweede en vierde donderdag van de maand geopend is, biedt inwoners een laagdrempelige en gezellige manier om hun kapotte spullen een tweede leven te geven.

Bij een bezoek aan het Repair Café bracht een inwoner zijn Senseo-apparaat langs, dat nog maar een half kopje koffie produceerde. “Gelukkig hebben we thuis nog twee koffiezetapparaten”, grapte hij, “want wij Nederlanders zijn dol op een kopje koffie.” Het apparaat werd achtergelaten voor inspectie, voorzien van een diagnose door vrijwilliger Marjan Kooiman, die bezoekers vriendelijk ontvangt en de eerste technische analyse uitvoert.

Deskundige vrijwilligers

Het Repair Café draait volledig op de inzet van deskundige vrijwilligers zoals Joop Meest, Anton Bon, Victor Schaëffer en Ton Verhuis. De coördinatie ligt in handen van Rob van Tol. Samen zorgen zij ervoor dat bezoekers niet alleen geholpen worden met hun kapotte spullen, maar ook iets leren over het reparatieproces. “We vinden het belangrijk dat mensen zelf leren hoe ze iets kunnen herstellen”, aldus Van Tol.

Naast het praktische aspect is het Repair Café ook een sociale ontmoetingsplek. Bezoekers krijgen een kopje koffie of thee aangeboden en kunnen in gesprek raken met andere dorpsgenoten. Het initiatief draagt zo niet alleen bij aan duurzaamheid, maar ook aan gemeenschapszin.

Op de foto: Repair Café De Ronde Venen helpt bewoners op weg. Foto: aangeleverd.