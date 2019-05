Renovatie Aardbeienbrug start na vaarseizoen

Aalsmeer – Vanwege de drukte op de Uiterweg tijdens de zomer start de reconstructie van de Aardbeienbrug na het vaarseizoen. Waterrecreanten, jachthavens en bewoners van de Uiterweg hebben dan zo min mogelijk hinder van de werkzaamheden.

Inmiddels heeft de gemeente een aannemer geselecteerd die het reconstructiewerk aan de Aardbeienbrug gaat uitvoeren. De werkzaamheden starten einde van de zomer (eind september/begin oktober) en zijn naar verwachting eind maart/begin april 2020 afgerond. Dit is ruim voor het volgende vaarseizoen. Onwerkbaar weer en onvoorziene omstandigheden kunnen nog voor vertraging zorgen.

Wethouder Robert van Rijn van openbare ruimte en economische zaken: “We willen Aalsmeer veilig en goed bereikbaar houden. Daarom is het belangrijk dat we de Aardbeienbrug renoveren voor een toekomstbestendig en veilig gebruik. Helaas gaat dat altijd gepaard met enige overlast. Door pas na de zomer te starten met de werkzaamheden houden we zo veel mogelijk rekeningen met de belangen van ondernemers, recreanten en bewoners.”