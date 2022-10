Regieworkshop en bonte avond Soundsation

Aalsmeer – Zaterdag 8 oktober heeft popkoor Soundsation na een paar jaar weer een bonte avond gehouden. Maar eerst hadden de koorleden een middag regieworkshop ter voorbereiding op het grote concert volgend jaar op 13 en 14 oktober 2023 in The Beach. De workshop werd gegeven door Bianca van Dreumel, uit het gezellige Brabant. Hoe sta je op het podium, hoe is je uitstraling, houding. Inleving en focus en het contact met het plubliek? Het was een leerzamer middag.

De bonte avond hierna had als thema ‘Dutch Party’ en naast de koorleden waren ook alle partners welkom. Het zaaltje was versierd met koeien, molens, tulpen en onder andere schapen en iedereen had zich verkleed of zich versierd in de kleuren van de Hollandse vlag, inclusief de oranje wimpel. Iedere stemgroep van het koor heeft haar uiterste best gedaan om een mooi stuk voor te dragen. Er werd gezongen met of zonder eigen tekst, er waren verkleedpartijen en optredens van solisten, duo’s en groepjes en tot slot een hilarisch stuk waar de polonaise mee in werd gezet.

Na de optredens gingen de voetjes van de vloer en werd er heerlijk gedanst en gekletst tot de late uurtjes. Ook dit is popkoor Soundsation! Afgelopen tijd zijn drie mannen het koor komen versterken, maar er is nog steeds plaats voor meer tenoren en bassen. Meld je aan en/of kijk voor meer informatie op www.soundsationaalsmeer.nl. Voor de vrouwen is er een wachtlijst.