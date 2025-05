Reddingsbrigade De Ronde Venen viert 65-jarig jubileum

Vinkeveen – Reddingsbrigade De Ronde Venen (RBDRV) bestaat 12 juli 65 jaar. Een bijzondere mijlpaal voor een actieve vereniging, die al decennialang bijdraagt aan de zwemveiligheid in de regio. Om dit moment te vieren organiseert de vereniging 28 juni een jubileumbijeenkomst voor leden, oud-kaderleden en relaties. Oud-kaderleden die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar graag willen aansluiten, worden van harte uitgenodigd zich aan te melden via jubileum@rbdrv.nl.

Wat ooit begon als de Vinkeveense Reddingsbrigade in 1960, groeide uit tot een stevige organisatie die in 1995 fuseerde met Reddingsbrigade Mijdrecht tot Zwemvereniging De Ronde Venen. Sinds 2024 draagt de vereniging weer met trots de naam Reddingsbrigade De Ronde Venen, waarbij de oudste oprichtingsdatum wordt gehanteerd.

Momenteel telt de vereniging circa 300 leden, waarvan er zo’n 80 actief zijn als lifeguard of instructeur. Allen zetten zich op vrijwillige basis in om te zorgen dat iedereen veilig kan genieten van het water. Binnnen de reddingsbrigade kan er worden gezwommen voor het zwem-ABC, zwemvaardigheidsdiploma’s en lifesaving diploma’s. Daarnaast wordt er opleiding gegeven in lifesaving openwater en diverse lifeguard diploma’s waarmee de opgeleide kan meedraaien in het toezicht houden tijdens evenementen op of rondom het water in de regio.

De kernwaarden van de vereniging – aandacht, enthousiasme, plezier, respect en samen sterk – vormen de basis van alle activiteiten. Van jonge zwemmers tot ervaren instructeurs: iedereen draagt zijn steentje bij aan een veilige en hechte zwemgemeenschap.

Reddingsbrigade De Ronde Venen is actief in de hele gemeente De Ronde Venen én daarbuiten, met leden uit omliggende plaatsen zoals Aalsmeer, Amstelveen, Kockengen, Kortenhoef, De Kwakel, Ter Aar, Uithoorn en Vreeland. Wie nieuwsgierig is naar de activiteiten van de reddingsbrigade, interesse heeft om lid of vrijwilliger te worden of alles wil weten over het 65-jarig jubileum vindt meer informatie op www.rbdrv.nl.

Op de foto: Reddingsbrigade De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.