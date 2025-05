Recreatie en natuur Vinkeveense Plassen moeten samensmelten, gemeenteraad stelt nieuw bestemmingsplan vast

De Ronde Venen – Na jaren van overleg en inspraak heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen dinsdag 13 mei het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen 2025 vastgesteld, inclusief een aantal amendementen en moties. Het is een belangrijke stap richting duidelijkheid voor legakkereigenaren en het behoud van de legakkerstructuur en de natuur in het gebied. Met dit plan wordt het unieke karakter van de plassen beschermd en kunnen legakkereigenaren na het afgeven van een omgevingsvergunning, hun kavel bebouwen. Ook krijgt de natuur een nieuwe impuls. Het is een traject van jaren geweest, met volop overleg en participatie met betrokkenen: legakkereigenaren, ondernemers, natuurorganisaties, recreanten en andere stakeholders. Wethouder Cees van Uden is overwegend tevreden: “Het was een lang en intensief traject om tot dit bestemmingsplan te komen en het is goed dat er nu een vastgesteld plan ligt. We hebben met honderden stakeholders gesproken, vele zienswijzen en inspraakreacties zorgvuldig beoordeeld en het plan daarop aangepast. Nu is er eindelijk duidelijkheid voor de legakkereigenaren en de gebruikers van het gebied en kan veel illegale bebouwing worden gelegaliseerd. Met dit bestemmingsplan zorgen we ervoor, dat ook toekomstige generaties kunnen genieten van de legakkerstructuur, het water, de rust en ruimte van de Vinkeveense Plassen. Dit resultaat hebben we met z’n allen bereikt.”

Wijzigingen in bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft meerdere amendementen – wijzigingsvoorstellen – aangenomen, waaronder het schrappen van bebouwing nabij Botshol, het afschaffen van de coulanceregeling en het verminderen van de bebouwingsmogelijkheden in het algemeen. Cees van Uden: “Draagvlak voor het plan is heel belangrijk voor ons. Alleen samen met de legakkereigenaren en gebruikers van de Vinkeveense Plassen kunnen we de legakkers behouden. Bovenstaande aanpassingen had het college liever niet gezien, aangezien die het draagvlak kunnen verminderen. Het zijn keuzes die de gemeenteraad gemaakt heeft na meerdere inspraakrondes en weging van alle argumenten. De komende tijd gaan we deze aanpassingen verwerken.”

Jouw stukje Vinkeveen, regel ‘t meteen!

Vanaf vandaag is de nieuwe website www.jouwlegakkervinkeveen.nl online. Op dit moment staat er vooral informatie over de planning van de komende periode op. De website wordt de komende tijd steeds verder aangevuld met duidelijke informatie over onder andere bouwformaten, maximale afmetingen, bootlengtes, aanlegduur, regels voor steigers en vlonders, richtlijnen voor inheemse beplanting, het aanvragen van de omgevingsvergunning en vanaf wanneer dit mogelijk is.

Foto: Recreatie en natuur Vinkeveense Plassen moeten samensmelten, gemeenteraad stelt nieuw bestemmingsplan vast. Foto: Bergh Real Estate.