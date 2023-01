Aalsmeer – Op zondag 8 januari is vroeg in de ochtend een raam van een woning in de Rozenstraat ingegooid met een baksteen. De bewoners, die lagen te slapen, schrokken wakker en belden de politie.

Agenten zijn ter plaatse gekomen en hebben een onderzoek ingesteld. De politie zoekt getuigen. Omwonenden en inwoners die iets gezien hebben worden gevraagd contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen