Raadsvergadering voor installatie 3 wethouders

Aalsmeer – Op donderdag 24 mei worden tijdens een extra raadsvergadering de nieuwe wethouders Robbert-Jan van Duijn, Robert van Rijn en Wilma Scheltema geïnstalleerd. Na benoeming vormen zij samen met burgemeester Jeroen Nobel het nieuwe college van B&W.

Na de benoeming van de kandidaat wethouders, die nu nog raadslid zijn, worden Gerard Winkels (CDA), Erik Abbenhues (VVD) en Judith Keessen (D66) geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad. De vergadering start om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Na afloop van de raadsvergadering is er in de Burgerzaal gelegenheid tot feliciteren.

Verloop proces tot collegeakkoord

Afgelopen maandag maakten de formateurs Robbert-Jan van Duijn en Robert van Rijn bekend hoe de samenstelling van het nieuwe college zou worden. Uitgangspunt van de formateurs is een breed gedragen, compact en krachtig college. Na de installatie zullen de wethouders gaan werken aan een collegeprogramma. Uitgangspunt voor het formuleren voor dit programma is het raadsprogramma. Vanuit de kernwaarde open bestuursstijl zullen de wethouders een aantal bijeenkomsten met raadsleden organiseren om input en suggesties te verkrijgen voor het collegeprogramma. Daarna zal dit akkoord geschreven worden en gepresenteerd aan de raad, media en de inwoners.

Concept portefeuilleverdeling

Beoogd wethouder Robbert-Jan van Duijn zal verantwoordelijk worden voor de portefeuilles Schiphol, Jeugd, Onderwijs, Sport, Subsidiebeleid, Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.

Beoogd wethouder Robert van Rijn zal de portefeuilles Werk en Inkomen, Economie, Recreatie en Toerisme, Openbare ruimte (Wegen en Begraafplaatsen), Wonen en Verkeer en Vervoer op zich nemen.

Beoogd wethouder Wilma Scheltema neemt de portefeuilles Zorg, Wijkgericht werken, Natuur en Milieu, Duurzaamheid, Cultuur en Openbare ruimte (Openbaar groen en Afvalinzameling) voor haar rekening.

Burgemeester Jeroen Nobel zal de portefeuilles Openbare orde en Veiligheid, Intergemeentelijke samenwerking, Communicatie, Integriteit, Toezicht en Handhaving, Vastgoed en Financiën behartigen.

De portefeuilleverdeling wordt definitief vastgesteld in de eerste vergadering van het college van B&W in de nieuwe samenstelling.

Foto: Installatie gemeenteraad na de verkiezingen. Donderdag gaat de samenstelling veranderen. Robbert-Jan van Duijn (CDA), Robert van Rijn (VVD) en Wilma Scheltema (D66) worden geïnstalleerd als wethouder. De hierdoor vrij gekomen raadszetels gaan opgevuld worden door Gerard Winkels (CDA), Erik Abbenhues (VVD) en Judith Keessen (D66).