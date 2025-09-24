Raadslid Lyône van Vliet naar de Ronde Veense VVD

De Ronde Venen – De VVD-fractie in De Ronde Venen verwelkomt met trots raadslid Lyône van Vliet, die zich per direct aansluit bij hun fractie. Fractievoorzitter Bart Richter spreekt van een waardevolle versterking: “De inzet van Lyône voor onze gemeente is al jarenlang bewonderenswaardig. Haar betrokkenheid en energie sluiten naadloos aan bij waar wij als Ronde Veense VVD voor staan: een veilig, ondernemend en leefbaar De Ronde Venen met lage lasten en goede voorzieningen.”

Lyône heeft zich de afgelopen jaren onder andere ingezet voor verkeersveiligheid, maar ook voor het behoud van de eigenheid van de dorpen en het oog hebben voor elkaar. Dat zijn onderwerpen die voor veel inwoners herkenbaar en belangrijk zijn en die de VVD ook hoog op de agenda heeft staan. Richter: “Met Lyône erbij versterken we ons team juist op die thema’s die het dagelijks leven van inwoners raken. Samen kunnen we nog meer bereiken voor een veilig en hecht De Ronde Venen, waar de dorpen ieder hun eigen karakter behouden.”

Een overstap van fractie kan vragen oproepen. “De VVD benadrukt dat het belangrijk is dat raadsleden zich thuis voelen binnen hun partij en de gemeenteraad. Voor Lyône was dat gevoel binnen Ronde Venen Belang niet langer aanwezig. In de VVD heeft zij het vertrouwen en de ruimte gevonden om zich met volle overtuiging voor de gemeente te blijven inzetten. Met de komst van Lyône zullen wij vol energie en positiviteit verder werken aan de uitvoering van het coalitieakkoord en ons verkiezingsprogramma. Samen met inwoners en ondernemers willen wij verder bouwen aan een sterke toekomst voor De Ronde Venen”, besluit Richter.

Een bijzondere overstap van Van Vliet? Nog onduidelijk is wat het breekpunt binnen Ronde Venen Belang, waardoor zij zich daar niet meer thuis voelde. Vraag blijft of dat breekpunt ideologisch, persoonlijk of strategisch van aard is. Zij noemt in haar speerpunten: ‘Het behoud van de eigenheid van dorpen’. Hoe rijmt dat met de liberalisering en schaalvergroting die vaak met VVD-beleid gepaard gaan? Wordt vervolgd…

Op de foto: Lyône van Vliet. Foto: aangeleverd.