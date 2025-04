Raad stemt over initiatiefvoorstel Handhavingsverzoek

Uithoorn – Op initiatief van de gemeenteraad wil de gemeente Uithoorn een handhavingsverzoek indienen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de minister van Infrastructuur & Waterschap. Het verzoek roept de inspectie op om effectieve handhaving te realiseren en geluidsoverlast van Schiphol te verminderen. Donderdag 25 april stemt de gemeenteraad over dit handhavingsverzoek. Eerder kwamen in de Commissie Wonen en Werken de handen hiervoor al op elkaar. Het is niet gebruikelijk dat een overheid (in dit geval de gemeente) juridische stappen onderneemt tegen een andere overheid. Het Rijk in dit geval. Maar, zo stelt Els Gasseling, lid van de Raadswerkgroep Schiphol: “We staan met de rug tegen de muur.”

Brede erkenning, weinig hoop

Dat de situatie in Uithoorn zwaar overbelast is, is bekend en wordt breed erkend. Zowel door de Bestuurlijke Regie Schiphol, Schiphol zelf, LVNL, ILT en het ministerie van I&W. In maart 2024 oordeelde de rechter ook, dat omwonenden van Schiphol jarenlang onvoldoende door de staat zijn beschermd tegen overlast. Gemeentebelangen raadslid Leonie de Boer: “Herhaaldelijke toezeggingen om de situatie voor Uithoorn en De Kwakel te verbeteren – ook door de minister – hebben tot op heden tot niets geleid. Onze hoop is dan ook gevestigd op het nieuwe Luchthavenverkeersbesluit (LVB). Maar zoals het er nu op lijkt, gaan de normen in het nieuwe LVB ten opzichte van het huidge LVB omhoog. Het afzwakken van de krimpplannen en het verlagen van de geluidsdoelen door het huidige kabinet laten zien hoe weinig rechtsbescherming er nog over is voor omwonenden. Dit gaat ten koste van de gezondheid van onze inwoners. De opeenstapeling van erkenning, loze beloftes en weinig hoop-gevende vooruitzichten, maakt dat wij met de rug tegen de muur staan. Wij moeten onze inwoners beschermen. Met dit handhavingsverzoek onderstrepen wij duidelijk onze grens.”

Scheefgroei en normoverschrijding

Ook uit de cijfers blijkt, dat de overlast in Uithoorn en De Kwakel de laatste jaren alleen maar is toegenomen. Hoewel de Aalsmeerbaan een secundaire baan is en dicht bij dichtbevolkt gebied ligt, heeft juist deze baan het grootste deel van de groei van Schiphol opgevangen. Het aantal starts steeg van 38.239 in 2008 (het jaar van het laatste wettelijk vastgelegde Luchthavenverkeersbesluit) naar 64.472 in 2024. Een groei van 68,6%, terwijl het tonaal aantal vliegbewegingen op Schiphol groeide met slechts 5,1%. Hinder vanwege een nieuwe startprocedure, waardoor relatief veel vliegtuigen laag over Uithoorn vliegen, komt daar nog bovenop.

Judith Beuse: “De structurele scheefgroei heeft geleid tot herhaalde overschrijdingen van het geluidsniveau bij handhavingspunt 25. Terwijl we al jaren wachten op betere bescherming via een nieuw LVB, hebben wij zorgen dat de normen in dit besluit omhoog zullen gaan. Daarmee zouden eerdere overschrijdingen – en dus de gedoogde scheefgroei – niet rechtgezet, maar eerder gelegaliseerd worden. Dat is onrechtvaardig en niet uit te leggen.”

Inzet gemeente

De gemeente Uithoorn, met wethouder Hoekstra voorop, zet zich al jarenlang in voor de belangen van inwoners om de verstoorde balans tussen Schiphol en haar omgeving te herstellen. Met regionale samenwerking, actieve lobby, indienen van zienswijzen en voeren van gesprekken met Schiphol, het ministerie en Tweede Kamerleden. “Het is nu tijd, dat de erkenning wordt omgezet in actie.” Daarom ondersteunt wethouder Hoekstra het initiatief van de gemeenteraad om een handhavingsverzoek in te dienen.

Hoekstra: “Ik sta voor onze inwoners. Ik zie en hoor wat de toenemende overlast met hen doet en dat kunnen we niet langer accepteren. Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid om inwoners te beschermen en op te komen voor hun gezondheid en leefomgeving. De balans tussen Schiphol en onze omgeving is al jaren zoek. Met een handhavingsverzoek onderstrepen we onze grens. Uithoorn moet een gezonde plek zijn én blijven om te wonen, werken en leven. Een handhavingsverzoek is een extra middel om de overlast terug te dringen. We blijven ons, ook na dit verzoek, constructief inzetten voor oplossingen in het belang van al onze inwoners.”

Op de foto: Wethouder Ferrry Hoekstra en leden van de Raadswerkgroep Schiphol. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.