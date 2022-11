Pubquiz en bazaar bij Doopsgezinde Gemeente

Aalsmeer – Gemotiveerd en vol vertrouwen organiseren de vrijwilligers van de Doopsgezinde Gemeente dit jaar op zaterdag 19 november wederom een bruisende bazaar. Uiteraard is er het bekende Rad van Avontuur in het gezellige restaurant. Net als de verloting van de grote quilt, het weekendje weg naar Almen en de kinderspelletjes zijn er ook dit jaar weer vele verlotingen met mooie prijzen. En uiteraard de rommelmarkt, de boeken- en kledingmarkt en naast al het traditionele, nu ook een veiling met bijzondere items. De opbrengst van de bazaar gaat naar lokale en internationale doelen. De bazaar zaterdag 19 november is van 10.30 tot 17.00 uur in en om het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer in het Centrum

Week eerder

De bazaarweek start dit jaar een week eerder met een pubquiz op zaterdag 12 november. De pubquiz is openbaar toegankelijk en de opbrengst gaat voor de helft naar de goede doelen. Doet u/jij mee? Er wordt individueel gespeeld en aanmelden kan via beau@debinding.nl. Op de avond is de entree aan de deur 5 euro.

Lokaal en internationaal

Dit jaar zijn de goede doelen niet alleen ver weg. Er is ook gekozen voor een lokaal doel: Stichting Anders Amstelland. Deze stichting probeert hulpvraag en hulp bij elkaar te brengen en hulp door te geven. De internationale doelen zijn dit jaar: het adoptieprogramma Doopsgezind WereldWerk, Internet voor het Kisare College of Health Sciences en het Wasmachine project Doopsgezinde ziekenhuizen Mara District, Tanzania. Uitgebreide omschrijvingen van de goede doelen zijn te vinden op www.dgaalsmeer.nl Voor de internationale doelen zal verdubbeling aangevraagd worden bij de OSA (stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer)

Veiling en spullen inleveren

Om een goede veiling te organiseren is het belangrijk dat er mooie of bijzondere items aangeboden kunnen worden. Heeft u iets waarvan u denkt dat dit wel eens de klapper van 2022 kan worden? Neem dan even contact op met cie-bazar@dgaalsmeer.nl. Het brengen van artikelen voor verkoop winterkleding, boekenhoek of de rommelmarkt kan vanaf woensdag 16 november 13.00 uur tot en met vrijdag 18 november 13.00 uur in het kerkgebouw aan de Zijdstraat 55. Hulp bij de veiling is welkom, mail voor meer informatie of aanmelding naar cie-bazar@dgaalsmeer.nl.