Publiek geniet van 18 twirlsters van SV Omnia

Aalsmeer – Twee keer per jaar organiseert SV Omnia 2000 een eigen twirlwedstrijd in Sportcomplex Koning Willem Alexander in Hoofddorp. Deze sporthal is uitermate geschikt vanwege de hoogte van de hal. Wanneer de hal hoog is, kan er hoog gegooid worden. Hoe hoger er gegooid wordt, hoe meer tricks er gedaan kunnen worden voordat de baton weer gevangen wordt. De twirlcommissie heeft er, samen met de ouders en de NBTA (de twirlbond) voor gezorgd dat alles goed geregeld was. Maar liefst 18 eigen leden deden mee met 38 verschillende onderdelen.

De wedstrijden zijn in deze corona periode anders opgezet dan normaal. Het bestaat nu uit een apart ochtend en middagprogramma, ook is er nog geen prijsuitreiking. Dat laat de twirlcommissie natuurlijk niet zomaar gebeuren. Voor de jongste meiden, die meededen met het onderdeel kidstwirl was er na afloop een oorkonde. Yinthe, Ilse, Norah en Gitte, jullie mogen trots zijn op jullie juryrapport. Catharina deed deze keer niet meer mee met kidstwirl. Tijdens de vorige wedstrijd had ze namelijk promotie gehaald met haar dance en dan mag je niet meer meedoen met kidstwirl. Wel liet Catharina zien dat ze terecht in de beginners categorie zit, want ze haalde weer een mooie score.

Tijdens de eigen wedstrijd wordt ook altijd de Joetsie bokaal uitgereikt. Deze wisselbeker was vorige keer gewonnen door Shania. Het komend half jaar mag de bokaal bij Fien op haar kamer staan. Zij verdiende deze prijs door haar grote inzet en ook omdat ze pech had met de laatste wedstrijd en daar als een echte topsporter mee om is gegaan.

Merel en Jedidja lieten zien dat ze mooi gegroeid zijn. Allebei hadden ze de hoogste score bij het onderdeel 1 baton in hun eigen categorie. Ook Demi, Sanne en Mayke scoorden goed op hun verschillende onderdelen.

Voor Selina, Else, Danique, Mireille en Isa was dit de laatste wedstijd voordat ze volgende week naar de Europese kampioenschappen in Frankrijk gaan. Zij lieten zien dat ze er helemaal klaar voor zijn. Via deze weg wil het bestuur van SV Omnia jullie, samen met trainster Valerie, heel veel succes wensen. Laat zien wat jullie kunnen, maar ga er vooral van genieten!