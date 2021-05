Profdebuut wielrenner Owen Geleijn: vallen en opstaan

Door Jacques de Jonge

Rijsenhout – Mooi stapje in de wielercarrière van Owen Geleijn. De Rijsenhouter van opleidingsteam Jumbo-Visma mocht vorige week als stagiair debuteren tussen de profs van zijn ploeg. Na vijf dagen op hoog niveau koersen in de Ruta del Sol in Andalusië eindigde hij als 97ste. Een 54ste plek in rit vier was zijn beste dagresultaat. Geleijn reed in Zuid-Spanje met teamgenoten Fisher-Black, Eenkhoorn, Roosen, Pfingsten, Tolhoek en Van Hooydonck. De debutant begon onfortuinlijk aan de wedstrijd. Op de eerste dag kwam hij al bij het inrijden ten val en in de tweede etappe smakte hij tijdens de rit opnieuw tegen de grond. De gevolgen bleven beperkt tot schaafwonden. Owen Geleijn liet zich door de tegenvallers echter niet ontmoedigen en bereikte in de drie resterende etappes ongeschonden de finish in groepen met sprinters en helpers. Bovendien kon hij gewaardeerde steun bieden aan ploeggenoot Tolhoek, die tweede werd in de eindstand. Voor de 21-jarige Geleijn was zijn optreden tussen de beroepsrenners een uitgelezen gelegenheid om weer iets sterker te worden en te leren. Bovendien heeft hij een goede basis kunnen leggen voor het NK voor beloften op 20 juni in Drenthe.

Herstart Nils Eekhoff

Liefst zeveneneenhalve week na zijn deelname aan de Ronde van Vlaanderen is profrenner Nils Eekhoff vandaag, donderdag 27 mei, eindelijk weer eens van start gegaan in een wedstrijd, de vierdaagse Boucle de la Mayenne. De race in de streek ten zuidwesten van Parijs eindigt komende zondag in Laval. Eekhoff is op pad met Team DSM-ploeggenoten Jasha Sütterlin, Mark Donovan, Cees Bol, Casper Pedersen en Joris Nieuwenhuis. Het licht heuvelachtige parcours is op maat gemaakt voor de sprinters in het peloton. Team DSM rekent op snelle man Cees Bol. Andere uitgesproken kanshebbers op ritwinst zijn Arnaud Démare, Pierre Barbier, Arvid de Kleijn en Bryan Coquard. Eekhoff overbrugde de afgelopen periode zonder wedstrijden met zijn gebruikelijke trainingsrondjes in de duinstreek, oefende met de sprintersploeg van Team DSM in Limburg en trok deze maand met enkele ploeggenoten op eigen initiatief naar de bergen rondom Andorra voor een geslaagde hoogtestage van drie weken. Na de Boucles de la Mayenne wacht Nils de komende maand een gevuld wedstrijdprogramma: zaterdag 5 juni in België Dwars door het Hageland op deels onverharde paden, van 9 tot en met 13 juni de Belgium Baloise Tour en op zondag 20 juni het nationaal kampioenschap op en om de VAM-berg in Drenthe. Ook staat hij bij zijn ploeg nog op de kandidatenlijst voor deelname aan de Ronde van Frankrijk. De Tour gaat op 26 juni in Bretagne van start. Team DSM maakt binnenkort bekend of de 23-jarige renner uit Rijsenhout als debuut mee mag naar het grootste wielerevenement van het jaar.

Foto: Owen Geleijn ligt op de grond na een val met een renner van Team Burgos in de tweede rit van de Ruta del Sol. Beeld: Eurosport/@Team Jumbo-Visma