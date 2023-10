Prima prestatie Lucia Burger

De Ronde Venen – Er waren weer een paar mooie wedstrijden gespeeld in de biljartcompetitie De Ronde Venen. Een aantal teams zijn duidelijk goed op stoom gekomen. Goed voorbeeld is de 32-47 overwinning van Bar Adelhof 1 tegen DenB Diensten in de Springbok. Drie spelers van DenB waren minder goed op dreef en mede daardoor wonnen Richard van Kolck, Anne Beeker en Eric Verlaan relatief eenvoudig hun wedstrijden. Ger Ruimschoot van DenB wist net aan te voorkomen dat Bar Adelhof 1 het maximum aantal van 48 punten binnenhaalde door gelijk te spelen tegen Chas Jans. Zowel Bar Adelhof 2 als Bar Adelhof 3 wonnen met 45-31. Robert Daalhuizen van Bar Adelhof 2 wist zijn partij in 19 beurten af te ronden, Joep Pothuizen van tegenstander S.V. Veenland/Liquid Rubber redde de eer van zijn team door te winnen van Hans Bak. Bij Bar Adelhof 3 pakten Wesley Buijing, Joost van Zuylen en Vincent Roeleveld de winstpunten en hoefde alleen Said Metalsi zijn hoofd te buigen voor Arjan Gortemulder van Cens.

Ook De Biljartvrienden/Stieva/Smit Fietsen scoorde een 45-31 uit-overwinning tegen De Merel/Richard’s 2. Jan Koridon, Martien Heijman (in 20 beurten) en vooral Lucia Burger (foto) lieten geen gras over het laken groeien; Lucia noteerde met 17 beurten zelfs de kortste partij van de week. Ed Spitteler kwam twee caramboles tekort tegen Gijs v/d Vliet van De Merel/Richard’s 2.

Hoge serie Ronald Vis

In Café de Merel speelde het eerste tegen het derde team. Zij hielden elkaar behoorlijk goed in evenwicht gezien de 40-39 uitslag in het voordeel van De Merel/Richard’s 1. Voor het eerste team wonnen Kees Griffioen en Walter van Kouwen, voor team 3 waren dat Caty Jansen en Jeroen van Rijn. Ook De Springbok 1 en De Kromme Mijdrecht 2 waren aan elkaar gewaagd, het eindigde daar in 40-38 voor De Springbok 1. Koos de Koning en Jan de Jong wonnen namens De Springbok 1, Frans Versteeg en Arie Kranenburg namens de tegenstander. Arie was goed op dreef, hij had slechts 20 beurten nodig.

In De Kromme Mijdrecht overwon het derde team tegenstander Springbok 2/Feka met 42-31. Verklaring voor deze uitslag is dat in beide verliespartijen van De Kromme Mijdrecht er negen punten bijgeschreven kon worden, terwijl Springbok 2/Feka respectievelijk slechts drie en vier punten behaalden. Egon v/d Heijden en Ronald Vis wonnen voor De Kromme Mijdrecht. Ronald Vis wist een serie van 14 te maken, een onwaarschijnlijk hoog percentage van 51,85% van zijn te maken 27 caramboles. Nick v/d Veerdonk en Ray Kramer gaven de uitslag voor Springbok 2/Feka nog wat kleur.