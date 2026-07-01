VDO Sport viert 80-jarig jubileum met feestelijke terugblik

Uithoorn – Met toespraken, muziek en een flinke dosis saamhorigheid vierde VDO Sport zaterdag 27 juni haar 80-jarig bestaan. In De Buurtkamer van De Kuyper kwamen zo’n 90 (oud)leden, trainers en bestuursleden samen voor een warm en sfeervol jubileumfeest.

Voorzitter Sandra Meulenbelt opende de middag officieel met een welkomstwoord. Met een drankje in de hand luisterde het gezelschap naar haar terugblik op de rijke geschiedenis van de vereniging, die in 1946 begon als gymnastiekclub. Tegelijkertijd stond zij stil bij de recente ontwikkeling van VDO Sport, waarin vooral het doorzettingsvermogen centraal staat.

“De V van VDO staat niet voor niets voor Volhouden”, benadrukte Meulenbelt. “Toen het huidige bestuur in 2022 aantrad, zeiden we tegen elkaar: we gaan het gewoon doen. Na de coronaperiode was dat geen vanzelfsprekendheid, maar inmiddels hebben we weer een breed lessenaanbod en groeit het ledenaantal gestaag.”

Ook de jubileumcommissie werd nadrukkelijk in het zonnetje gezet. De commissieleden, herkenbaar in hun roze outfits, ontvingen uit handen van het bestuur een attentie als dank voor hun inzet bij de organisatie van het feest. Namens de gemeente Uithoorn sprak wethouder Sport en Welzijn Jan Hazen de aanwezigen toe. Hij schetste de ontwikkeling van VDO door de decennia heen en benadrukte de waarde van de vereniging voor de lokale gemeenschap. “Plezier in bewegen, gezondheid en verbinding staan hier al tachtig jaar centraal”, aldus Hazen. “Dat zie je vandaag nog steeds terug.” Als blijk van waardering overhandigde de wethouder tot verrassing van het bestuur een cheque namens de gemeente. Die geste werd door de aanwezigen met applaus ontvangen.

Na het officiële gedeelte ging het feest moeiteloos over in een gezellige bijeenkomst. Zangeres Judith Beuse zorgde voor muzikale omlijsting en zette de toon voor een swingende middag, terwijl een foodtruck voorzag in hapjes en drankjes. Op de dansvloer werd volop genoten, waarbij oude herinneringen en nieuwe verhalen elkaar afwisselden.

Op de foto: Als blijk van lokale sportwaardering overhandigde wethouder Jan Hazen een cheque namens de gemeente uit aan Sandra Meulenbelt. Foto: aangeleverd.