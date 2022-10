Populairste 100 zondag op Radio Aalsmeer

Aalsmeer – De honderd populairste platen volgens de Aalsmeerse radioluisteraar zijn bekend. De Radio Aalsmeer Top 100 is een diverse lijst geworden, met nummers uit zeven verschillende decennia en in zes verschillende talen. Er is voor ieder wat wils. Zondag 30 oktober start om 12.00 uur de marathon-uitzending met de nummer 100: ‘Het is Nog Niet Voorbij’ van Gerard Joling.

Via DJ’s Robert Arendse en Lianda van der Schilden, Stevan van der Voet en Frederik Tijssen, Rinus en Talitha van Itterzon, Lennart Bader en Eric Spaargaren, wordt de lijst uiteindelijk afgesloten om 22.00 uur met Meindert van der Zwaard en Marion Geisler. Nu al nieuwsgierig naar de eerste negentig nummers? Kijk dan op radioaalsmeer.nl/programma/radio-aalsmeer-top-100.