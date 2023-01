Politie en Brandweer kijken terug op vrij rustige jaarwisseling

Aalsmeer – De politie en de brandweer van Aalsmeer kijken terug op een vrij rustige jaarwisseling. Er zijn enkele incidentjes geweest, waarbij de hulpdiensten in actie moesten komen, en er zijn kleine vernielingen gepleegd, maar over het algemeen wordt teruggekeken op een vooral gezellige start van 2023 met veel, heel veel vuurwerk. Vanwege de vele regen werd er overdag op zaterdag 31 december weinig geknald, maar rond zes uur, toen het eindelijk droog werd, kon menig vuurwerkbezitter zich niet meer inhouden en wilde alvast wat knalletjes en siersterren uitproberen.

De politie Aalsmeer Uithoorn kreeg even voor middernacht een melding van een brand in gebouwtje in Uithoorn. Toen agenten ter plaatse kwamen, was het vuur al zo goed als geblust door enkele buurtbewoners. De Brandweer van Uithoorn heeft nageblust en vervolgens het sein brand meester gegeven. De politie had van zaterdag naar zondag nog een aantal verschillende meldingen, heeft extra gesurveilleerd bij het pand in Uithoorn, maar kijkt terug op een rustig verloop van oud en nieuw.

Ook de Brandweer van Aalsmeer hoefde niet vaak in actie te komen. Even voor drie uur van zaterdag op zondag werd de Brandweer opgeroepen voor een woningbrand in Geerland in Kudelstaart. Het bleek mee te vallen. Een heg had, waarschijnlijk door vuurwerk, vlam gevat en dreigde over te slaan naar een woning. Bewoners en omwonenden waren zelf al met water aan de slag gegaan. Toen de Brandweer arriveerde was de brand al gedoofd. Na een controle of het vuur echt definitief uit was, werd de rit terug naar de kazerne ingezet, maar deze werd onderbroken door een oproep om naar Westwijk in Amstelveen te rijden om een containerbrand te lijf te gaan. Er bleek vuurwerkafval naast de container in brand te staan. Deze blus-klus was zo geklaard.

Nog eenmaal gingen in de vroege nieuwjaarsochtend de alarmbellen af. Nu voor brand in een ondergrondse container aan de Hortensialaan. De Brandweer, klaar om in actie te komen vanuit de kazerne aan de Zwarteweg, was snel in de Hortensialaan en wist ook dit vuurtje vlotjes onder controle te krijgen. Hierna kwamen er geen meldingen meer en kon de ‘vuurwerkdienst’ afgesloten worden zonder (brand)heftige incidenten.

Foto: Brandweer Aalsmeer