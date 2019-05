Poffertjes eten en zelf malen op Molendag

Aalsmeer – Zaterdag 11 en zondag 12 mei zijn de landelijke Molendagen, het belangrijkste molenevenement van Nederland. Evenals vorig jaar is het thema: ‘Ontmoet de molenaar’. Want molens leer je pas goed kennen, als je met molenaars praat. In de provincie

Noord-Holland doen zo’n 90 molens mee. Voor kinderen is gratis een molenbouwplaat op te halen.

Feestelijke activiteiten

Kom óók op bezoek en de molenaar vertelt je alles over zijn prachtige molen. Vele molenaars en vrijwilligers organiseren extra activiteiten om er een gezellige dag van te maken. In Aalsmeer zijn, alleen op zaterdag 11 mei, Korenmolen De Leeuw aan het Molenplein en de Stommeermolen aan de Molenvliet open.

Molen De Leeuw is geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Omdat het zaterdag 11 mei tevens de dag is van de jaarlijkse geraniummarkt zullen de molenaars, als het weer het toelaat, de inmiddels beroemde bloemenzeilen op de wieken voorhangen. De geraniummarkt is op het Raadhuisplein en in de Zijdstraat wordt een braderie gehouden. Op het Molenplein wordt bij De Leeuw een foodmarkt ingericht. Vrijwilligers van de korenmolen gaan poffertjes bakken. Zondag 12 mei is De Leeuw gesloten.

Ook de Stommeermolen aan de Molenvliet (Geijlwijckerweg 10) is zaterdag 11 mei open tijdens het Nationale Molenweekend. De molen draait en maalt en er worden rondleidingen gegeeven. Bezoekers mogen zelf malen onder toezicht van molenaar J. Hofstra. De molen is open van 10.00 tot 18.00 uur. Zondag 12 mei is de Stommeermolen gesloten. Kijk voor meer informatie op www.molens.nl.

Foto: Korenmolen De Leeuw is afgelopen week nieuw in de verf gezet. Nu klaar om zaterdag 11 mei bezoekers welkom te heten.