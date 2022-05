Podiumplaatsen voor RDGA bij wedstrijden voor NK

Aalsmeer – Zaterdag 21 en zondag 22 mei vonden de derde plaatsingswedstrijden Ritmische Gymnastiek plaats voor de Nederlandse Kampioenschappen. Na deze laatste plaatsingswedstrijden wordt bekend wie er doorgaan naar de finales per onderdeel en wie mag deelnemen aan de Nederlandse Kampioenschappen in juni.

Op zaterdag 21 mei werden de meisjes uit de eerste divisie verwacht in Katwijk waar Gymsport Leiden de wedstrijd organiseerde. Van Ritmisch Gym vereniging RDGA (Rhythmic Dreams Gymnastics Academy) deden benjamin Aleksandra Wodecka en de junioren Martina Bondia D’Accardi, Yun Li Zwetsloot en Livia van Hulsel mee aan deze wedstrijd. In de categorie benjamins deden 16 meisjes mee die allemaal een oefening zonder materiaal lieten en een hoepeloefening lieten zien aan jury en publiek. Aleksandra had succes met haar oefeningen waardoor ze op een mooie vijfde plek eindigde.

Later in de middag mochten de junioren de vloer op. Alle gymnasten deden mee met een hoepel, bal en knots oefening. Yun Li heeft met haar prachtige oefeningen een tweede plaats weten te behalen en mocht het podium betreden. De concurrentie was groot met 16 meisjes. Martina en Livia hebben het heel goed gedaan met een achtste en twaalfde plek.

Ook trainsters Lisa Vos en Ilse Huiskens deden deze wedstrijddag mee als team tegen andere seniorenteams. Alle materialen kwamen aan bod; bal, hoepel, lint en knots. Samen behaalden ze de meeste punten en zijn eerste geworden.

Zondag 22 mei werd de eredivisie wedstrijd georganiseerd in Amsterdam. ’s Middags werden de junioren en senioren verwacht. Lisa Donkervliet mocht als junior van RDGA als eerste haar bal, knots en lint oefening tonen. Met haar krachtige en sierlijke uitvoering behaalde ze een mooie vijfde plek. Senioren Valeria Baars en Lyvana Garrelts lieten net als alle deelneemsters hun bal, knots en lintoefening zien. Zowel Valeria als Lyvana lieten mooie stabiele oefeningen zien en behaalden daarmee respectievelijk de derde plaats en vijfde plaats. Senna heeft meegedaan met alleen haar bal en lintoefening en kan zeer tevreden zijn met het resultaat.