Pluimvee scharrelt weer rond op Boerenvreugd

Aalsmeer – Op kinderboerderij Boerenvreugd werd donderdagavond verheugd gereageerd op het bericht dat de landelijke ophok- en afschermplicht voor pluimvee voor het grootste deel van Nederland zou komen te vervallen. Vanuit de overheid werd deze ophok- en afschermplicht in oktober 2021 opgelegd in verband met vogelgriep in het land. De maatregel werd meerdere keren verlengd omdat er steeds nieuwe gevallen van vogelgriep werden geconstateerd. Hierdoor hebben de dieren meer dan 1,5 jaar in hun hok gezeten en mocht publiek niet bij de vogels komen. Voorgaande jaren had Boerenvreugd ook te maken met de ophokplicht maar meestal was dat alleen voor een korte periode gedurende de wintermaanden. Nooit eerder was het voor zo’n lange tijd.

‘Het bericht kwam donderdagavond en vrijdagochtend hebben we als eerste de deuren van de pluimveeverblijven geopend zodat ze lekker naar buiten konden’ aldus een van de blije beheerders. De pauwen sloegen meteen hun vleugels uit toen ze door hadden dat ze naar buiten konden. De vleugels waren nog wat stram maar het lukte de vogels toch om een stuk te vliegen en een plekje hogerop te vinden.

Nieuw pluimveebedrijf

De kippen scharrelde voorzichtig hun verblijf uit en namen vrij snel een kijkje op de bouwplaats waar de vrijwilligers bezig zijn met het bouwen van een nieuw groot pluimveeverblijf. Dat de ophokplicht nu is opgeheven is fantastisch maar de vogelgriep is nog niet over en de kans is groot dat er tijdens de vogeltrek in het najaar weer zieke wilde vogels zullen worden gevonden. Het nieuwe pluimveeverblijf is dan ook hard nodig zodat de dieren tijdens een nieuwe ophokperiode meer ruimte hebben. Of het lukt om het verblijf af te krijgen voor een nieuwe ophokplicht is nog even de vraag. Er wordt in ieder geval hard aan gewerkt. ‘We kunnen nog steeds financiële steun voor dit project gebruiken ‘vertelt voorzitter Cees Hageman. Meer informatie over het pluimveeverblijf, de vorderingen en eventuele donaties zijn terug te vinden op de website www.boerenvreugd.nl Voor nu kunnen de kippen en pauwen in iedergeval genieten van hun vrijheid en lekker rondscharrelen op het erf van Boerenvreugd.