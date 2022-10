Plantenverkoop Tiflo met actie voor senioren

Aalsmeer – Op zaterdag 29 oktober gaan de scouts van Tiflo weer langs de deuren om plantjes te verkopen. De senioren in Aalsmeer worden tijdens deze plantenactie niet vergeten. Aan kopers wordt gevraagd een extra donatie te doen, zodat alleenstaande senioren in Aalsmeer en Kudelstaart gratis getrakteerd kunnen worden op een groen of bloeiend plantje.

De afgelopen twee jaar heeft de scoutinggroep meer dan 800 plantjes aan ouderen mogen uitdelen. Helpt u/jij mee om ouderen ook dit jaar te verrassen? Doneren kan door 5 euro over te maken op rekeningnummer NL89 RABO0189 5342 22 ten name van Scoutinggroep Tiflo onder vermelding van Pba Tiflo donatie ouderen. Of ga naar www.tiflo.nl en doneer 5 euro door de QR code op de foto te scannen. Zo kunnen de scouts van Tiflo alleenstaande senioren in Aalsmeer en Kudelstaart weer blij maken een plantje. Doneren kan tot 27 oktober.

Met de verkoop van plantjes zamelt Tiflo geld in voor de activiteiten van de speltakken en voor het onderhoud aan de boten.

Naast huis-aan-huis gaan op zaterdag 29 oktober ook planten verkocht worden vanaf drie vaste plaatsen, bij Winkelcentrum Kudelstaart, op het Praamplein naast de geldmaat en bij Hoogvliet aan de Aalsmeerderweg.