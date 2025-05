Baambrugge – Een belangrijk moment voor bouwproject De Zuwe in Baambrugge: de gemeenteraad heeft het Ruimtelijk Kader unaniem vastgesteld en ook tekenden wethouder Cees van Uden en Roland Joustra (Postwijck B.V./Menhir Vastgoed) de Anterieure Overeenkomst. De bouw van 22 woningen is hiermee weer een stap dichterbij gekomen.

Aan de grens van het beschermd dorpsgezicht komen in totaal 22 woningen, waarvan zeven sociale huurwoningen. Verder komen er vijf betaalbare koopwoningen en/of woningen in de middenhuur, vier vrijstaande woningen en zes twee-onder-een-kapwoningen. Het plan wordt kleinschalig, met een dorpse sfeer. De bebouwing wordt zorgvuldig ontworpen, zodat het aansluit bij het karakter van het dorp. Dit is in lijn met de Dorpsvisie en de welstandscriteria voor Baambrugge.

Belangrijk

Wethouder Cees van Uden (Ruimtelijke projecten) is blij met de voortgang: “Voordat we kunnen gaan bouwen, moeten we een zorgvuldig proces doorlopen en goede wederzijdse afspraken maken. We vinden het belangrijk dat het plan goed bij Baambrugge past en dat het opgaat in de omgeving. Deze afspraken staan in de Anterieure Overeenkomst en met de ondertekening hiervan zijn we weer een stap dichter bij de realisatie gekomen.”

De ontwikkelaar heeft diverse bijeenkomsten georganiseerd met de (directe) omgeving en houdt ook contact met de omgeving en de dorpsraad in het verdere proces. Vanuit de omgeving is gevraagd om extra aandacht voor de verkeersituatie rondom het plan en dan met name het bouwverkeer. Dit wordt uiteraard serieus genomen en hier onderhoudt de ontwikkelaar nauw contact over met zowel de gemeente als de omgeving.

Plan De Zuwe past goed bij Baambrugge. Foto: aangeleverd.