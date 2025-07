Mijdrecht – Wie regelmatig langs de hoek van de Proostdijstraat en de Wipmolen in Mijdrecht fietst of wandelt, heeft ‘m vast al gezien: een verlaten fiets met een gele passagier. Geen mens van vlees en bloed, maar niemand minder dan Pikachu – het wereldberoemde Pokémon-figuurtje – die dapper op de bagagedrager zit te wachten.

Pokémon Go spel

De vraag is: op wie zit hij te wachten? Is dit onderdeel van het spel waarbij je Pokémons met je telefoon moet vinden? Want wie bekend is met dit populaire Pokémon Go spel, weet dat je overal in de wereld op zoek moet naar verborgen Pokémonwezentjes. Is Pikachu misschien expres hier op de fiets gaan zitten in Mijdrecht om het de spelers van dit spel wat makkelijker te maken?

Vooralsnog zijn er geen spelers gesignaleerd die zich over Pikachu en zijn rijwiel willen ontfermen. Het is dus aannemelijker dat dit een vergeten of gestolen fiets is? Dus bij deze een oproep: herken jij deze fiets en ben je hem al een tijdje kwijt? Dan hebben wij hem voor je gevonden. We denken dat Pikachu nog wel even de wacht zal houden zodat de rechtmatig eigenaar zijn fiets bij hem op kan halen.

Op de foto: Pikachu houdt de wacht op een verlaten fiets. Foto: Peter Pos.