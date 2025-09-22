Pedagogische medewerkers in het zonnetje gezet

De Ronde Venen – Elk jaar op de derde donderdag van september is het de Dag van de Pedagogisch Medewerker. Een moment om stil te staan bij het werk van de medewerkers in de kinderopvang. Ook in De Ronde Venen werden de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties (BSO’s) niet vergeten.

De functietitel ‘pedagogisch medewerker’ klinkt misschien minder vertrouwd dan de vroegere benamingen ‘peuter- of kleuterleidster’. Toch benadrukt de nieuwe titel terecht dat het werk veel verder gaat dan enkel op kinderen passen. Het vak vereist tegenwoordig specifieke kennis en vaardigheden: het begeleiden, stimuleren en ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen staat centraal. Bovendien sluit de term beter aan bij deze tijd, waarin ook steeds meer mannen instromen in de sector.

Roadtrip langs alle locaties

Donderdag 18 september zette gemeente De Ronde Venen alle pedagogisch medewerkers in het zonnetje. Het lokale koeriersbedrijf Theo Schuurman Diensten kreeg de opdracht om namens de gemeente een prachtig opgemaakte fruitmand, verzorgd door Versteeg Culinair, af te leveren bij alle kinderdagverblijven en BSO’s. Dat bleek een flinke ronde: de gemeente telt maar liefst 21 kinderdagverblijven en 28 BSO’s. Het personeel op al deze locaties ontving de gezonde verrassing met grote waardering. De fruitmanden werden overal met een glimlach ontvangen.

Foto: Peter Pos.