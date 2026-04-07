Paasfeest Buurderij van Dam verbindt generaties

Wilnis – Aan de Padmosweg 171A in Wilnis kon Buurderij van Dam zaterdagmiddag met tevredenheid terugkijken op een drukbezocht en sfeervol paasfeest. De ontmoetingsplek van Christel en Kevin van Dam bleek opnieuw wat zij beoogt te zijn: een laagdrempelige plek waar buurtbewoners van alle leeftijden elkaar treffen en samen buiten zijn.

De Buurderijwerkt vanuit het zogeheten Mehrgenerationen-principe uit Duitsland. Ontmoeting, onderlinge verbinding en contact met de natuur vormen daarbij de rode draad. Die filosofie werd zaterdag zichtbaar in een programma dat ruimte bood aan spel, ontspanning en samenzijn, met de boerderij als vanzelfsprekende achtergrond.

Nieuwe verstopplek

Samen met Roy Lijnberg, Daniël Rietveld, Melanie Oudshoorn en Christien Jansen werd het paasfeest tot in detail voorbereid en uitgevoerd. Springkussens, schmink- en knutseltafels en natuurlijk het paaseieren zoeken zorgden voor een levendige middag, terwijl de lentezon het weiland een extra feestelijk decor gaf.

Het terugkerende ‘gouden ei’ bleek opnieuw een publiekstrekker. Elke vondst leidde tot een nieuwe verstopplek, wat de spanning erin hield en zorgde voor enthousiaste zoektochten van jong en oud. Ondertussen genoten ouders en begeleiders van de ontspannen sfeer en het open karakter van het terrein.

Het paasfeest benadrukte waar Buurderij van Dam voor staat: een plek van en voor de buurt, met aandacht voor dagbesteding, het boerenbedrijf en de kinderboerderij. Christel, Kevin en de vrijwilligers kunnen met recht spreken van een geslaagde middag, waarin verbondenheid geen abstract begrip was, maar volop werd geleefd.

Het paasfeest op Buurderij van Dam in Wilnis verbindt generaties. Foto: aangeleverd.