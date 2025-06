Clubkampioenen De Amstel gehuldigd

Mijdrecht – In het Optisport Veenweidebad in Mijdrecht vonden recentelijk de jaarlijkse clubkampioenschappen van zwem- en polovereniging De Amstel plaats. Alle leden van de club zwommen mee in het klassement voor clubkampioen. Voor iedere deelnemer was er een oorkonde met daarop vermeld de behaalde plek in het klassement en de gezwommen tijden. Ook waren er medailles voor de snelste drie zwemmers in iedere leeftijdscategorie.

Familie-estafette

Tijdens deze wedstrijd zwemmen alle deelnemers minimaal vier individuele afstanden voor het klassement; 50m rugcrawl, 50m schoolslag, 100m vrijeslag en 100m wisselslag. Daarnaast bevat de clubkampioenschappen ook extra onderdelen als de familie-estafette en de surprise-estafette. De familie Sijmons was de snelste bij de familie-estafette en bij de surprise estafette was ‘De Cocktail Club’ het beste gekleed in het thema van dit jaar: Tropical Summer. Bij 400m vrije slag was Iris Bastiaansen het snelst bij de dames en Nick Sijmons won bij de heren. Ook de 2 m sprint werd gewonnen door Nick, bij de dames was Iris van der Moolen het snelst.

Clubkampioen

Maar uiteindelijk is iedereen nieuwsgierig wie zich clubkampioen van mocht noemen en met de wisseltrofee naar huis ging. Net als voorgaande jaren is er zowel bij de junioren als bij de senioren een winnaar uitgeroepen. De 10-jarige Lotte Tenbak werd juniorkampioen, Sinne van Egmond werd tweede en Anne-Fleur de Groot veroverde de derde plek bij de junioren. Bij de senioren werd Owen Michels derde, Iris van der Moolen tweede en wederom Nick Sijmons eerste. Alle winnaars kregen een eigen beker en een groot applaus van het publiek. Het was weer een gezellige wedstrijd met een succesvolle prijsuitreiking als afsluiting.

De winnaars op het podium. Foto: aangeleverd.