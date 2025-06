Dorpsraad maakt inspirerende fietstocht

Kudelstaart – Op woensdagavond 25 juni verzamelde rond 19.30 uur een diverse groep Kudelstaarters om een fietstocht te maken door het mooie dorp. Eerst natuurlijk koffie en gebak in Dorpshuis ‘t Podium waar voorzitter Jaap Overbeek een toelichting gaf over de route en de plekken waar gestopt zou worden. Daarna met 20 mensen waaronder de nieuwe wethouder, Sybrand de Vries, en enkele ambtenaren op de fiets gestapt. Na een eerste stop bij het Fort Kudelstaart werd er daarna stil gestaan op de Geniedijk waar een toelichting werd gegeven door de broers Engel over de toekomst van dit gebied.

Al fietsend door het dorp zijn er meerdere stops gemaakt waar de uitdagingen werden gezien waarmee de bewoners te maken hebben. Denk aan overhangende heggen, parkeerproblemen en plekken waar overlast wordt ervaren. Maar ook mooie buurtinitiatieven zoals het ‘Hofje van Leo’ en de nieuwe Bibliotheek in de Proosdijhal zijn besproken.

Natuurlijk zijn de diverse locaties bezocht die zijn aangegeven in de nieuwe Gebiedsvisie. En dan ontstaan er mooie discussies en ideeën, van de plaats van de school/nieuwe supermarkt tot aan de nieuwe woonwijken die gebouwd gaan worden. Via het Corry Vonkpad naar de Herenweg gefietst waar Nico een presentatie gaf over de nieuwe invulling van het Rijksmonument: Kerkhof van Calslagen. Na deze inspirerende geschiedenisles is de groep teruggefietst naar het Dorpshuis waar onder het genot van een drankje de evaluatie van de avond is gemaakt.

Bewonersoverleg

Op maandag 29 september vindt het volgende bewonersoverleg plaats in het Dorpshuis, aanvang 20.00 uur. Heeft u onderwerpen of vragen voor het komende bewonersoverleg? Neem gerust contact op met de Dorpsraad via dorpsraadkudelstaart@hotmail.com

Foto: Dorpsraad Kudelstaart bij genieloods tegenover het Fort. Foto: aangeleverd