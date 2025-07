Monuta Weber schenkt bingoset aan Zonnehuis Majella

Mijdrecht – Zonnehuis Majella ontving van Monuta Weber een gift van bijna 600 euro voor de aanschaf van een complete bingoset. Deze set, inclusief een grote bingoposter en bingokaarten, is daardoor voor iedereen goed te volgen en zeer geschikt voor de doelgroep. Hierdoor zullen de bewoners een prettige ervaring beleven bij het spelen van dit spel.

Dit initiatief is één van de ‘Gebaren van Monuta’ die de organisatie via haar medewerkers en ondernemers beschikbaar stelt. Al meer dan 100 jaar staan deze mensen van Monuta anderen bij in hun stad of dorp rondom het afscheid. Met de ‘gebaren’ kunnen zij steun geven aan initiatieven uit de buurt die een positieve bijdrage leveren aan de fase vóór, tijdens en na het afscheid van een dierbare.

Lokaal gebaar

Nelleke Vrielink, actuaris bij Monuta, en Jolanda Weber-Wieringa van Monuta Weber, lichten toe: “Het is een eer om dit ‘gebaar’ namens Monuta te mogen uitreiken. Met dit initiatief worden mensen geholpen en gesteund. In ons dagelijks werk mogen wij mensen bijstaan op een impactvol moment in hun leven. Niet alleen tijdens een afscheid, maar ook als het nog niet zover is, of als zij al afscheid hebben moeten nemen van een dierbare in het verleden. Daarom is het fijn dat we namens Monuta zo’n lokaal gebaar kunnen doen en zo samen klaar kunnen staan voor mensen in onze omgeving.”

Nelleke Vrielink licht verder toe waarom zij het Zonnehuis Majella in Mijdrecht heeft uitgekozen voor een ‘gebaar van Monuta’: “Toen ik over het initiatief van de ‘Gebaren van Monuta’ las, moest ik gelijk aan de Majella denken. Mijn vader woont al enkele jaren in de Majella. Hij wordt daar zeer goed verzorgd en zij organiseren dagelijks veel leuke activiteiten voor de bewoners. Iets extra’s hiervoor zou erg goed van pas komen.”

Bianca Jensen, coördinator activiteiten, en Miranda Kooijman, activiteitenbegeleider van het Zonnehuis Majella, die samen met een aantal bewoners en familie de bingoset in ontvangst namen, zijn blij met de steun: “Het is altijd een enorme uitdaging om te zorgen voor een gevarieerd activiteitenaanbod voor onze ouderen. Met dit gebaar kunnen we de ouderen fijne middagen bezorgen.”

Monuta Weber schenkt bingoset aan Zonnehuis Majella. Foto: aangeleverd.