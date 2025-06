Drukbezochte eerste zomer bridgedrive Wilnis

Wilnis – Bridgevereniging De Ronde Venen organiseerde dinsdagavond 24 juni in de Willisstee een open zomerbridgedrive voor eigen leden, leden van andere clubs en thuisbridgers.

Uit de hele omgeving kwamen 60 enthousiaste bridgers naar Wilnis om een sportieve en gezellige avond te bridgen. Er werden zes ronden van vier spellen gespeeld door 28 spelers in de A-lijn en 32 spelers in de B-lijn. De spellen die gespeeld werden waren uiterst gevarieerd. In beide lijnen werd met plezier geboden, uitgespeeld en tegengespeeld.

Hoge score

Na afloop werd de uitslag met spanning tegemoet gezien. Voor de eerste twee plaatsen in beide lijnen en voor degenen die het dichts bij de 50% eindigden, stond een vrolijke prijzentafel klaar. De 1e plaats in de A-lijn was voor Joop van Delft en Ruud Lesmeister met de bijzonder hoge score van 69,44%. Dorothé Maarsseveen en Jan Bunnik eindigden op tweede plaats met 63,54%. Het gelegenheidspaar Johan van Westendorp en Rob Kempers haalden 62,16% voor een mooie derde plaats.

Dicht bij elkaar

In de B-lijn was het spannend en lagen de scores van de nummers 1 en 2 heel dicht bij elkaar. Er was maar 0,3% verschil. Andrea den Blanken en Tineke Oosterbaan scoorden 59,35%. Zij werden eerste. De tweede plaats was voor Coen van Straalen en Hetty van Veen met 59,05%. Derde werden Tanja Kamphorst en Lony Ars met 54,66%.

Vanwege de positieve reacties en de enthousiaste deelname zullen in de maanden juli en augustus nog vier zomerbridgedrives worden gehouden in de Willisstee. De data zijn dinsdagavond 8 juli, 22 juli, 5 augustus en 19 augustus. Hiervoor kan men zich per keer opgeven. Iedereen mag meedoen; leden, niet-leden, ervaren en onervaren bridgers. Inschrijven kan door te mailen naar bridge.drv@mail.com. Voor meer informatie: tel. 06-15422255.