Ouders Lokaal organiseert Workshop ‘Vadervuur’

Mijdrecht – Iedere vader wil er zijn voor zijn kind. Echt aanwezig zijn. Maar wat doe je als die wens botst met frustratie, vermoeidheid of afwijzing? Op dinsdag 27 mei aanstaande van 20.00 tot 22.00 uur organiseert Ouders Lokaal in Bibliotheek Mijdrecht de workshop ‘Vadervuur’, speciaal voor vaders die op zoek zijn naar meer verbinding met hun kind én met zichzelf. Deze avond ontdek je hoe emoties werken in het ouderschap, hoe je beter met lastige momenten kan omgaan, en hoe je jouw ‘vadervuur’ kunt laten branden zoals het bedoeld is: warm, helder en krachtig. Deelname is gratis na aanmelding via de website. Voor meer informatie bekijk de website of mail naar info@ouderslokaal.nl.

Het zit in je, vanaf het moment dat je wist dat je vader zou worden. Een vuur dat brandt in jouw kern. Een motor vol liefde, kracht en beschermingsdrang. Dat vuur wil zorgen, dragen, er zijn. Maar soms komt het er verwrongen uit. In de workshop Vadervuur ontdek je hoe de emoties van je kind jouw emoties triggeren, wat er echt onder jouw reactie zit, hoe je de verbinding herstelt – eerst met jezelf, dan met je kind – en hoe je het ‘vadervuur’ laat branden zoals het bedoeld is: warm, helder en krachtig.

De workshop wordt begeleid door Marloes Craenen. Marloes is moeder van puberdochter Aïsha en kleuterhond Fleur. In haar opvoeding heeft Marloes de nodige strijd ervaren tussen haar en haar eigenwijze kind met sterke wil. Dat wat ze heeft geleerd, geeft ze graag door. In het dagelijks leven is Marloes vadercoach en helpt zij met name de jonge vader die zichzelf beloofd heeft het anders te doen in de opvoeding dan hem is voorgedaan, maar niet weet hoe. Ook die kennis en ervaring komt van pas in deze workshop.

Ouders gezocht

Heb je affiniteit met ouderschap en wil je helpen? ‘Ouders Lokaal’ is op zoek naar enthousiaste ouders die het team willen versterken. Bekijk de beschikbare vacatures op derondevenen.ouderslokaal.nl en ontdek hoe jij een bijdrage kunt leveren.

Foto: aangeleverd.