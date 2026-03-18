Mijdrecht – Protestfilm ‘One battle after another’ is met zes prijzen grote winnaar van de Oscaruitreiking, die afgelopen weekend werden uitgereikt. De ‘Academy Awards’, zoals de Oscars officieel heten, werden in het Dolby Theatre bij Ovation Hollywood in Los Angeles uitgereikt tijdens een bijna vier uur durende ceremonie. ‘Sinners’-acteur Michael B. Jordan kreeg de prijs voor de beste acteur, Jessie Buckley won de prijs voor beste actrice voor haar rol in ‘Hamnet’.

Donderdag 19 maart om 20.00 uur draait ‘One battle after another’ in Filmhuis Mijdrecht in ’t Oude Parochiehuis. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via www.filmhuismijdrecht.nl.

Bob (Leonardo DiCaprio) is een oud-revolutionair die zich terugtrekt uit de wereld. Hij vult zijn dagen met drank, drugs en het kijken naar oude filmklassiekers over revoluties Hij zorgt voor zijn dochter Willa. Zij wil onafhankelijk zijn en zoekt haar eigen weg. Op een dag raakt zij betrokken bij gevaar dat hun leven op zijn kop zet. Als de meedogenloze leger-officier Steven J. Lockjaw (Sean Penn) plotseling weer opduikt en hun schuilplaats weet te achterhalen, slaat de rust om in paniek. Wat volgt is een intens kat-en-muisspel waarin de verstrooide en paranoïde Bob niet alleen uit handen van zijn belager probeert te blijven, maar ook zijn plotseling verdwenen dochter moet terugvinden.

Op de foto: Oscars winnaar ‘One battle after another’ in Filmhuis Mijdrecht. Foto: aangeleverd.