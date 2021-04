Orde der dwazen brengt verrassende verhalen

Aalsmeer – Als theater méér biedt dan ontspanning alleen geeft dat net iets extra’s om van te genieten. In een stuk van de theatergroep ‘Orde der Dwazen’ (ODD) kan het alle kanten uitgaan. Wie ODD niet kent zal misschien verwachten dat het louter om de lach gaat. Een dwaas doet immers gek en ‘gekdoenerij’ op het podium staat garant voor een leuke avond. Maar ‘de Orde’ wil meer zijn. Meer doen! Deze groep wil je kietelen, niet alleen om je aan het lachen te maken maar om eens goed bij jezelf te rade te gaan. Want: Hoe fijn is het om geïnspireerd te raken door een mooi verhaal. Als het boek heel goed is denk je na het laatste woord: “That’s it, ik wil mezelf aansporen ánders te denken dan ik gewend was.”

Herken je dat gevoel? Het is precies wat ‘de Dwazen’ voor ogen hebben. Zij vinden dat een mooi verhaal mensen in beweging kan krijgen. En als dat met een lach en een traan gebeurt, is al één doel behaald. Als de kijker daadwerkelijk iets doet met de boodschap uit het spel, dan is de missie voor ODD geslaagd.

Geloof

De Orde der Dwazen is een groep mensen voor wie het christelijke geloof belangrijk is. Vandaar de boodschap denkt u wellicht. Maar deze theatermakers willen nu net geen moraalridders zijn of het over een stichtelijke boeg gooien. Kerkelijke opvoeringen met de Bijbel als overduidelijke leidraad zal je bij hen niet in het programma terugvinden. Toch schuwt ODD de christelijke normen en waarden niet in zijn voorstellingen, maar ze liggen er niet duimendik bovenop. Zij willen dat hun spel aanzet tot een ander soort geloof. Geloof in een aanpak van problemen in de maatschappij. Dat klinkt groter dan het is maar moeilijkheden vind je overal. Bij je thuis misschien. In je familie, of bij de buren. Of op je werk. En de aanpak van die problemen kan gerust bij jezelf beginnen. Misschien wel nadat je bij ODD bent geweest!

1Saam

Een van de nieuwste theaterstukken heet ‘1Saam’. In het stuk komen veel verborgen emoties naar de oppervlakte. De setting is een warenhuis. Er is een nieuw meisje aangetrokken, zo op het eerste oog een kwetsbare jonge vrouw die angstig de wereld inkijkt. Niet gek want op dat moment ligt haar wereld in duigen: ze heeft haar man verlaten. De reden is dat hij zich niet kan uiten en dat vertaalt zich bij het winkelmeisje als het ontbreken van liefde. Op de afdeling waar zij komt te werken is er nog veel meer kortsluiting met liefde. Zo is de strenge vrouw die haar heeft aangenomen obsessief verliefd op de directeur van het warenhuis en koestert de ietwat sullige klusjesman warme gevoelens voor de secretaresse. Die is zo in beslag genomen met de wereld door een roze bril te bekijken dat ze niet ziet dat liefde realiteit kan zijn, tastbaar, in plaats van erover te dagdromen. Met gevoelens wordt verschillend omgegaan maar niemand krijgt het voor elkaar om ze op normale wijze te uiten. Maar, wat is eigenlijk normaal? Liefde is zo’n sterke emotie dat er niks te normaliseren valt. Je kunt zelfs sterven aan een gebroken hart. En van sterven komt het bijna in dit verhaal! De directeur lijkt namelijk het loodje te gaan leggen door een aanval van zijn bewonderaar, de strenge tante die nooit lacht. Het is wel even schrikken als zij met een groot mes het toneel opkomt!

Fout of goed?

Het eindspel is een ware apotheose. Gedurende de uitvoering is het publiek bekend geraakt met de hoofdrolspelers en hun gedachten, angsten, dromen en obsessies. Als het stuk naar een hoogtepunt toegaat voelt de kijker mee met de karakters die gebukt gaan onder verdriet, de jonge vrouw die haar man achterliet, de directeur die wordt aangevallen door dat rare mens en de onbeholpen klusjesman die meer mompelt dan spreekt. En dan is er de homofiele stylist, de enige vriend van het winkelmeisje. Zijn grappige praatjes zijn een façade voor zijn verdriet om alleen achter te blijven. Eenzaam achterblijven, er wordt met hem mee gevoeld. Maar wacht eens even? Krijgt men aan het einde ook medelijden met de ‘foute’ vrouw met het mes en wordt het gevoel voor de directeur omgedraaid: begrijpt men nu wel goed dat hij zélf de aanstichter is geweest voor de verliefdheid die hij voedde bij zijn medewerkster.

1Saam laat zien dat er niet alleen fout of goed is in de wereld. In de mens. Mensen weten soms geen raad met hun gevoelens. En daardoor zijn zij alleen met hun emoties, met alle gevolgen van dien. Door ze uit te spreken en te luisteren naar antwoorden voel je je minder eenzaam.

Nieuwe leden gezocht, workshops

ODD maakt serieus theater waar zeker veel te lachen valt. Er worden professionele regisseurs aangetrokken om een goed verhaal neer te zetten met klinkende dialogen en knap spel van talentvolle spelers. Gewoonlijk speelt de groep in theaters, kerken, op festivals, thema-avonden en bij feestelijke gelegenheden in heel het land. Sommige stukken zijn speciaal voor kinderen. De thuisbasis is de Haarlemmermeer, waar gerepeteerd wordt in het gebouw van de Levend Evangelie Gemeente (LEG). De spelers komen uit omliggende gemeenten als Amstelveen en Aalsmeer.

Zou je deelgenoot van de Orde der Dwazen willen uitmaken? De groep is op zoek naar nieuwe leden. Wil je het publiek graag vermaken met aansprekend theater en vind je het daarbij belangrijk om mensen te laten nadenken? En hen iets moois mee te geven? Overweeg dan om mee te doen aan de speciale workshop die ODD organiseert. Een beproefde manier om de eerste schreden op het plankier te zetten! Kijk voor alle informatie op https://www.ordederdwazen.nl en vind de theatergroep op Facebook.