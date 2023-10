Optreden Trio Három Igric in wijkcentrum Alleman

Amstelland – Zondag 15 oktober komt Trio Három Igric optreden in Wijkcentrum Alleman aan de De Bloeyenden Wijngaert 1 te Amstelveen. Het Trio Három Igric, bestaat uit Monique Lansdorp, Hans Derksen en Gerwil Kusters en speelt wereldmuziek uit alle windstreken. Vele Europese muziekstijlen, maar ook uitstapjes naar de Kaukasus of meer Oriëntaalse invloeden.

In een ontspannen en persoonlijke sfeer, die past bij traditionele muziek, brengen de musici hun geliefde stijlen rijk, aan variatie en improvisatie. Met viool, accordeon, sax en vele andere instrumenten, waaronder de Macedonische doedelzak, de Bulgaarse vedel (gadulka), de Kroatische mandoline (tamburica) en Oriëntaals percussie, houden ze hun toehoorders in de ban. Het Trio Három Igric heeft de diepgang die je kunt verwachten van drie ervaren musici. Ze behoren tot de top van de wereldmuziek in Nederland.

Het optreden begint zondag om 15.00 uur, zaal open vanaf 14.30 uur, en de toegang bedraaft 14 euro en 9 euro voor donateurs. Er kan alleen contant betaald worden (geen pin).