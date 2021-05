Openstelling rotonde Ophelialaan uitgesteld

Aalsmeer – De opening van de rotonde Ophelialaan in Aalsmeer is opgeschort. Tijdens de laatste werkzaamheden is gebleken dat de nieuwe rotonde nog niet verkeersveilig genoeg is om opengesteld te worden voor verkeer.

De rotonde Ophelialaan zou volgens planning vandaag, donderdag 6 mei, open gaan voor verkeer. De laatste werkzaamheden, zoals het plaatsen van stoeptegels, zijn echter nog niet afgerond. Hierdoor lopen de werkzaamheden aan de rotonde uit en kan de rotonde bij de Ophelialaan tot nader order nog niet veilig vrijgegeven worden voor verkeer.

HOVASZ

De provincie Noord-Holland werkt aan een nieuwe hoogwaardig openbaarvervoer verbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ). De nieuwe HOV-verbinding is een van de schakels in het regionale HOV-netwerk R-net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan worden de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Máximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een aanzienlijke verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer. HOVASZ wordt naar verwachting eind 2021 in gebruik genomen.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200 600 (gratis) of per mail: hovasz@noord-holland.nl. Actuele informatie over de werkzaamheden is te vinden op HOVASZ.nl of via de Facebookpagina.