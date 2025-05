Open repetitie bij het ROM-Koor

Wilnis – Hou je van zingen en ben je op zoek naar een nieuwe muzikale uitdaging? Kom dan naar de open repetitie van het ROM-Koor. Deze vindt plaats op donderdagavond 15 mei van 20.00 tot 22.30 uur in De Willistee, Pieter Joostenlaan 24, Wilnis. Het koor verwelkomt momenteel nieuwe leden, met een speciale oproep aan bassen.

Het ROM-Koor is bekend van optredens tijdens het Straattheater Festival in Mijdrecht, de Cultuurparade, hun kerstconcerten, het Koningsdagconcert en hun bijdrage aan de Dodenherdenking in Mijdrecht. Daarnaast maken zij muziektheater en genieten zij nog na van de musical ‘Fiddler on the Roof’, die zij begin april opvoerden in de grote zaal van theater Castellum in Alphen aan den Rijn.

Het ROM-Koor is een enthousiast en gepassioneerd gezelschap met ambitie, bestaande uit circa 55 leden. Het koor zingt een gevarieerd en uitdagend repertoire en staat bekend om de veelzijdigheid. Het koor biedt een gezellige en inspirerende omgeving om samen te zingen, met leden die een grote betrokkenheid bij de vereniging tonen. Momenteel starten de voorbereidingen voor een verwachtingsvol prachtig concert in 2026 ter ere van het 40-jarig bestaan van de vereniging.

Tijdens de open repetitie krijg je de kans om het uitgebreide repertoire te ervaren, kennis te maken met dirigent Ferdinand Beuse en andere koorleden, de sfeer te proeven en natuurlijk je stem te laten horen. Of je nu een ervaren zanger bent of net begint, iedereen is van harte welkom tijdens deze open repetitie. Wil je meezingen? Meld je dan aan via het contactformulier op de website of via: secretaris@romkoor.nl.

Op de foto: Het ROM-Koor. Foto: aangeleverd.