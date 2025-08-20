Open GeinDag is genieten

Abcoude – Noteer het alvast: zaterdag 13 september organiseert Vereniging Spaar het Gein de jaarlijkse Open GeinDag. Tussen 11.00 en 17.00 uur opent het schilderachtige Geingebied de deuren voor publiek. Het is een gebied in ‘de tuin’ van Abcoude, langs de Gein, en wordt gekenmerkt door een afwisseling van open weidegebied, besloten groenpartijen en de bochtige loop van de rivier. Het gebied heeft een rijke cultuurhistorische waarde en is geliefd bij kunstenaars en recreanten. Bezoekers kunnen een kijkje nemen bij agrarische bedrijven, kunstenaarsateliers, molens en particuliere locaties. Rondleidingen, workshops, een themawandeling en streekproducten bieden een unieke kans om het landschap en de gemeenschap van binnenuit te ervaren. De molens draaien, de verhalen leven, en het Gein laat zich van zijn mooiste kant zien. De Open GeinDag is een ode aan het behoud van dit waardevolle cultuurlandschap. Binnenkort zijn flyers met het volledige programma beschikbaar. Voor meer informatie: www.spaarhetgein.nl.

Op de foto: De jaarlijkse Open GeinDag is komende 13 september. Foto: Spaar het Gein.