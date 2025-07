Op ontdekking in de Historische Tuin

Aalsmeer – De Historische Tuin is een levend museum en toont een overzicht van de Aalsmeerse tuinbouw vanaf circa 1700 tot ongeveer 1960. In historische volgorde zijn de teelten van fruit, bomen en aardbeien te vinden. Ook kan kennis gemaakt worden met vormculturen, sierheesters, rozen, trek- heesters, buitenbloemen en perkgoed. Tenslotte is te zien hoe de teelt van snijbloemen en potplanten in bakken en kassen ooit is begonnen.

Uiteraard zijn op de Historische Tuin ook een groot aantal opstallen (bouwwerken) die de Aalsmeerse kwekers in vroeger tijden gebruikten te zien. Ga struinen, geheid een leuke ontmoeting én ontdekking voor jong en oud. De Tuin met ingang via ophaalbrug ‘Nico Borgman’ aan het Praamplein is gedurende het seizoen (van april tot eind oktober) zes dagen per week, dinsdag tot en met zondag, geopend van 10.00 tot 16.30 uur. Een aanrader om op ontdekking te gaan, uitje voor alle leeftijden!

Zondag honing slingeren

Er worden regelmatig extra activiteiten georganiseerd. Zo wordt zondag 3 augustus een demonstratie honing slingeren gegeven van 13.30 tot 15.30 uur. Kijk voor meer informatie en mogelijkheden (rondleiding, bezoek groepen, rondvaart, trouwen) op: www.historischetuinaalsmeer.nl.

Foto’s: www.kicksfotos.nl