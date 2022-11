Oosteinderweg deels dicht wegens (gas)bubbeltjes

Aalsmeer – Een deel van de Oosteinderweg is vandaag, woensdag 23 november, in de middag enkele uren lang afgesloten geweest. Er kwamen bubbeltjes uit het wegdek en dit wijst op mogelijk een gaslek. Het weggedeelte vanaf de Machineweg tot de Kerkweg is afgesloten. Er zijn verkeersregelaars ingezet om het verkeer om te leiden.

De oorzaak is nog onbekend, Stedin is ter plaatse en is op zoek waar het lek precies vandaan komt. Op verschillende plekken is de weg open gemaakt en worden metingen verricht.

Ook is de brandweer aanwezig vanwege mogelijk gevaar. Er zijn geen woningen ontruimd.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen