Ook volle vuilnisbak in Kanaalstraat!

Aalsmeer – Het niet tijdig legen van de openbare vuilnisbakken blijkt best een groot probleem te zijn in de gemeente. Meerlanden heeft weliswaar beterschap beloofd, maar vooralsnog is (te) weinig actie ondernomen. De bakken in het Seringenpark zitten nog steeds overvol en onder andere is ook de vuilnisbak in de Kanaalstraat aan een leegbeurt toe. Hier eveneens uitstekend afval en rondom blikjes en lege verpakkingen.

“Ik heb al twee maal de gemeente gemaild over vuil overlast in de Kanaalstraat bij de blauwe bank langs de Ringvaart. Hier wordt veel gerecreëerd en de vuilnisbak is veel te klein. Het vuil waait direct de Ringvaart in. Hoezo plastic soep”, aldus Huib van Veen die zich ergert aan de nalatigheid van de gemeente en van Meerlanden.

Hij hoopt dat er nu wel actie ondernomen wordt door de twee beheerders van de openbare ruimte in Aalsmeer. Het kan toch ook niet zo zijn dat een gemeente, die juist meer aandacht (en geld) wil spenderen aan veilig en aangenaam verblijven en recreëren, het facet ‘vuilnis’ zo laat liggen… Kom op, actie!